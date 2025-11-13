Transport
Cimalsa licita la redacció de l'estudi per a la construcció de la terminal ferroviària vinculada al Logis Empordà
L'objectiu és valorar totes les ubicacions possibles arran de les preocupacions expressades pels veïns del territori
L'empresa pública Cimalsa ha licitat per 110.000 euros la redacció de l'estudi informatiu, per a la futura construcció de la terminal ferroviària vinculada al Logis Empordà. Les empreses que es vulguin presentar tenen fins al 28 de novembre i el termini d'elaboració per l'adjudicatària és d'onze mesos fins a presentar la maqueta definitiva. L'objectiu és estudiar totes les ubicacions possibles, en resposta a les preocupacions expressades per la població dels municipis de l'Alt Empordà afectats i que van participar d'un procés participatiu. Un projecte que respon a la forta demanda al LOGIS Empordà i a la previsió de creixement econòmic que preveu el Pla Director Urbanístic Logis Empordà (PDUALE).
Un pla que contempla una forta demanda de transport multimodal i, per tant, la necessitat del desenvolupament de la infraestructura ferroviària. Part de la demanda actual es podrà absorbir per la implementació de l'ample UIC a l’actual terminal de Vilamalla que permetrà les operacions directes amb França des de 2028. La terminal ferroviària de l'Empordà està vinculada al pla director, que va ser sotmès a un procés de participació ciutadana que va durar 9 mesos, de maig a desembre de 2024 i que compta amb detractors.
L'encàrrec de Cimalsa ha de proposar un mínim de tres ubicacions per desenvolupar la terminal ferroviària multimodal, per tal que es puguin valorar alternatives a la proposta actual i sobre la que hi ha hagut posicionaments contraris. Les alternatives s'hauran d'analitzar des dels punts de vista de trànsit, urbanisme, afectacions, funcionalitat, explotació, rendibilitat global, compatibilitat mediambiental i economia.
En aquest estudi, a més, cal validar la possibilitat d'un desenvolupament final que pugui assumir 1.500 metres de comboi ferroviari, més enllà dels 750 metres de la proposta actual. El Logis Empordà forma part d’un gran hub logístic del Far-Vilamalla, que incorpora l’actual estació intermodal de Vilamalla, amb capacitat per gestionar mercaderia ferroviària amb contenidors, frigorífics, granels i automòbils.
