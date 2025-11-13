Successos
Els aturen en un control a Llançà i els hi troben estris per cometre robatoris i prop de 2.000 euros en efectiu
Els quatre ocupants del cotxe van quedar detinguts i el conductor no tenia el permís
Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes entre 28 i 39 anys a Llançà, després d'aturar el cotxe amb el qual circulaven al municipi i trobar-los estris per cometre robatoris i prop de 2.000 euros en efectiu. Els fets van passar pocs minuts després de les dues de la matinada del 8 de novembre. Els Mossos feien un control rutinari conjuntament amb la Policia Local de Llançà i van aturar el vehicle. En l'escorcoll del cotxe els agents van sospitar al trobar estris habituals per cometre robatoris com plàstics rectangulars tipus radiografia, un descodificador de panys, una serra petita per metall, una bàscula de precisió i un ganxo metàl·lic per treure alarmes.
A més, també van trobar que els sospitosos viatjaven amb 1.925 euros en efectiu amb moneda de diversos països. Els policies també els hi van requisar diversos rellotges i joies que duien a sobre. Tots quatre van quedar arrestats per un delicte de robatori amb força. A banda, un dels ocupants del vehicle, un jove de 28 anys, també va quedar detingut perquè portava a sobre documentació falsa i al conductor del vehicle, un home de 34 anys, se'l va detenir també per circular sense permís.
Tots quatre tenen antecedents per fets similars i han passat a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.
