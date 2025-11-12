Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Un dispositiu del pla Kanpai a Empuriabrava acaba amb 33 identificats, 8 amb antecedents i 3 multireincidents

L’operatiu conjunt de Mossos, Guàrdia Civil i Policia Local de Castelló se salda amb diverses denúncies de trànsit, un positiu per cocaïna i un atestat per manca de permís de conduir

Un moment de l'operatiu del pla Kanpai a Empuriabrava.

Un moment de l'operatiu del pla Kanpai a Empuriabrava. / Policia Local de Castelló

Redacció

Castelló d'Empúries

Agents dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil i de la Policia Local de Castelló d'Empúries van dur a terme aquest dimarts a la tarda un dispositiu policial conjunt a Empuriabrava en el marc del pla Kanpai. Segons dades del cos policial castelloní, l'operatiu es va saldar amb 33 persones identificades, vuit de les quals tenen antecedents i tres són multireincidents. Així mateix, es va practicar un drogotest que va donar positiu en cocaïna.

Durant l'operatiu també es van identificar i controlar 16 vehicles, es van interposar cinc denúncies de trànsit i es va instruir un atestat per manca de permís de conduir.

Des de la Policia Local de Castelló d’Empúries remarquen que aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar la seguretat ciutadana i prevenir infraccions i delictes a la via pública.

Combatre la multireincidència

Cal recordar que el pla Kanpai és un dispositiu especial dels Mossos d’Esquadra -amb suport de policies locals i altres cossos- per combatre la multireincidència a Catalunya. Consisteix en macrooperatius de moltes hores amb agents desplegats en punts clau, fent controls d’identitat i d’antecedents, inspeccions de locals i vehicles, i vigilància de "punts calents". L’objectiu és reduir delictes, posar fre a l’activitat dels multireincidents i millorar la sensació de seguretat al carrer.

