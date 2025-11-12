Gastronomia
Sabors de tardor a Peralada
El restaurant Castell Perelada aposta aquesta tardor pel producte més proper i revisa receptes històriques i conceptes tradicionals com el mar i muntanya
Ús de productes de l'entorn més proper, revisió de receptes històriques i de conceptes tradicionals, un carro de formatges que s'ha convertit en una autèntica institució i una oferta de vins de prop i de lluny configuren l'oferta gastronòmica que el restaurant Castell Perelada, amb una estrella Michelin, presenta aquesta temporada de tardor. De la mà del xef Javi Martínez i del cap de sala Toni Gerez, l'establiment manté una aposta que va iniciar ja fa alguns anys i que el cuiner resumeix dient que un menú degustació és molt més que una successió de plats: “Quan penso en el menú, el concebo com un viatge. Cada proposta és un capítol que parla de qui som, d’on venim i cap a on volem anar. El meu objectiu és que cada comensal visqui una experiència que no només saciï, sinó que emocioni, que desperti records i en generi de nous”.
Els productes cultivats de manera ecològica a l'hort del Castell tenen cada vegada més protagonisme en els menús de Castell Perelada, així com la reinterpretació de receptes històriques, moltes de les quals procedeixen de volums conservats a la biblioteca del recinte. Per exemple, la flaona de Figueres farcida de llebre guisada i pera, o les làmines de serviola curada en greix de porc ibèric. Javi Martínez també aporta la seva visió personal a conceptes clàssics com el mar i muntanya, i presenta uns fideus a la cassola amb guisat de tendons i gamba vermella, a més de portar a taula els productes de temporada, com ho fa amb el filet de cérvol madurat amb tubercles en pil-pil de rovellons, salsa al whisky Ardbeg i tòfona, o el llobarro en suquet de moniato i castanya.
L'emblemàtic carro de formatges de Toni Gerez (premi Michelin 2023 al millor servei de sala), amb desenes de referències, forma part del menú Ex Ex Experiència Excepcional i és opcional (amb suplement) en el menú Innovació Tradició. I obre pas a unes postres en les quals també són més presents els productes vegetals no habituals, com ara la combinació de remolatxa amb mató i codony. També hi ha xocolata, amb tòfona i fruits secs, i fruita com la pera.
En l'apartat de vins, el restaurant ofereix un maridatge amb vins del celler Perelada i un altre amb referències internacionals, seleccionats en tots dos casos per Toni Gerez.
“El nostre compromís és oferir una experiència que parli del nostre entorn amb honestedat i excel·lència. Volem que cada persona que ens visiti senti que ha fet un viatge per l’Empordà, per la història del Castell i per la tradició catalana, tot amb un llenguatge actual i personal”, afegeix Javi Martinez, que a més aquesta temporada de tardor ha preparat dos menús especials de temporada, un basat en "Bolets, caça i brasa", que es va servir els passats 8 i 9 de novembre, i un altre anomenat "Tòfona i territori", que estarà disponible el 6 i 7 de desembre.
El restaurant Castell Perelada ofereix serveis de dinar i de sopar de dijous a diumenge i estarà tancat entre el 5 de gener i el 5 de febrer.
