Successos
Retornen 10 immigrants irregulars a França després de ser interceptats en un dispositiu policial a la Jonquera
Quatre cossos policials controlen 29 vehicles i identifiquen 58 persones i practiquen una detenció per alcoholèmia
Un nou dispositiu policial conegut com a Trident es va duu a terme aquest dilluns al vespre a la zona fronterera de la Jonquera, amb la participació de la Policia Local de la Jonquera, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, i els Mossos d’Esquadra. L’operatiu tenia com a objectiu reforçar la seguretat ciutadana i el control del trànsit en un punt especialment sensible pel pas constant de vehicles i persones entre França i Espanya.
Durant el dispositiu, els agents van controlar 29 vehicles i van identificar 58 persones, detectant 10 immigrants en situació irregular que viatjaven en diversos vehicles. Aquestes persones van ser retornades a França, país d’on provenien, després que es comprovés que mai havien estat identificades a Espanya, segons el que marca el conveni de cooperació entre ambdós països en matèria d’immigració irregular.
Una conductora beguda
A més, els agents van tramitar sis denúncies administratives i van aixecar una acta per contraban de tabac. També van detenir una conductora estrangera que va donar positiu al test d’alcoholèmia, amb un resultat penal de 0,70 mg/litre d'aire expirat, i van immobilitzar el seu vehicle. Durant el dispositiu, els efectius van registrar nou denúncies de trànsit.
Els policies desplegats també van realitzar 11 consultes als serveis francesos relacionades amb persones i vehicles, evidenciant la coordinació transfronterera que caracteritza aquests controls, segons informa l’Ajuntament.
L’actuació forma part del Pla Trident, un dispositiu policial conjunt que els quatre cossos acostumen a dur a terme una o dues vegades per setmana en aquest municipi fronterer.
