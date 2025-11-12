Successos
Operatiu al Paradise de la Jonquera: rescaten una víctima de tràfic d’éssers humans, localitzen un empleat irregular i detenen sis persones
La Policia Nacional, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van fer una actuació contra el tràfic d’éssers humans i les infraccions vinculades a l’explotació sexual i laboral
Una possible víctima de tràfic d'éssers humans, un empleat irregular i sis detinguts, entre els resultats d’un operatiu al macroprostíbul Paradise de la Jonquera. La Policia Nacional, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van dur a terme aquesta actuació policial el passat 8 de novembre en el marc de la lluita contra el tràfic d’éssers humans i les infraccions vinculades a l’explotació sexual i laboral.
Durant el dispositiu on van participar prop de 200 efectius policials de cada cos de seguretat i va portar a terme les actuacions de les seves competències. La Policia Nacional va detectar una possible víctima de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual i va constatar la presència d’un treballador en situació irregular. També van realitzar 83 entrevistes, gestionar vuit readmissions actives i detenir dues persones per infraccions de la llei d'estrangeria.
Per part dels Mossos d'Esquadra, es van identificar 148 persones, es van aixecar tres actes per infraccions administratives i 11 actes per infraccions a la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana. També van detenir quatre persones: una per tràfic de drogues i tres per conduir sota els efectes de l’alcohol; es van realitzar 164 proves d’alcoholèmia (11 positives administratives i tres penals) i 9 drogotests (8 positius). A més, es van aixecar 28 denúncies de trànsit i es van immobilitzar nou vehicles.
La Guàrdia Civil va formular dues denúncies per incompliment de mesures sanitàries relacionades amb el tabaquisme, una per venda de tabac a mà i 16 actes per infraccions a la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana (11 per tinença o consum de drogues i cinc per tinença d’armes), informa la Policia Nacional.
