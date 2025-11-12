Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un detingut, 33 identificats i 5 denúncies en un operatiu del pla Kanpai a Castelló d’Empúries

L'operatiu el van dur a terme aquest dimarts a la tarda agents dels Mossos, de la Guàrdia Civil i de la Policia Local

Un moment de l'operatiu del pla Kanpai a Castelló d'Empúries.

Un moment de l'operatiu del pla Kanpai a Castelló d'Empúries. / Ajuntament de Castelló d'Empúries

Redacció

Castelló d'Empúries

Agents dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil i de la Policia Local de Castelló d'Empúries van dur a terme aquest dimarts a la tarda un dispositiu policial conjunt en el marc del pla Kanpai. Segons dades del cos policial del municipi, el dispositiu es va saldar amb 33 persones identificades, vuit de les quals tenen antecedents i tres són multireincidents. Igualment, es van identificar i controlar 16 vehicles i es van interposar cinc denúncies de trànsit.

D’altra banda, durant el dispositiu es va detenir una persona per manca de permís de conduir i es va practicar un drogotest que va donar positiu en cocaïna. Des de la Policia Local de Castelló d’Empúries remarquen que aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar la seguretat ciutadana i prevenir infraccions i delictes a la via pública.

Combatre la multireincidència

El pla Kanpai és un dispositiu especial dels Mossos d’Esquadra -amb suport de policies locals i altres cossos- per combatre la multireincidència a Catalunya. Consisteix en macrooperatius de moltes hores amb agents desplegats en punts clau, fent controls d’identitat i d’antecedents, inspeccions de locals i vehicles, i vigilància de "punts calents". L’objectiu és reduir delictes, posar fre a l’activitat dels multireincidents i millorar la sensació de seguretat al carrer.

