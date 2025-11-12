Intel·ligència artificial
Un celler de l'Empordà incorpora un sistema "pioner" d'IA per detectar la qualitat de les olives
Empordàlia preveu enguany una collita d'una qualitat "excel·lent" que permetrà obtenir uns 120.000 kg d'Oli de Pau
La intel·ligència artificial (IA) s’ha convertit, sens dubte, en un dels grans revulsius de la nostra societat. Ho evidencia el fet que cada cop són més els àmbits, les professions i les empreses que l’incorporen al seu dia a dia per agilitzar la feina i, en molts casos, per aconseguir una millor rendibilitat: la sanitat, la ciència, el periodisme... i ara també el sector oleícola. Serveixi d'exemple el cas del celler Empordàlia de Pau i Vilajuïga, que recentment ha iniciat la collita d'olives amb una novetat important: la implantació d’un sistema "pioner" d'IA que detecta automàticament la qualitat de les olives que entren al molí mitjançant un sistema de monitoratge.
Aquesta tecnologia, anomenada Etria, ha estat creada per l’empresa Basetis, i "utilitza visió per ordinador i anàlisi d’imatges en temps real per identificar defectes, impureses i altres paràmetres de qualitat de manera objectiva", segons expliquen des del celler. "El sistema millora tant la traçabilitat com la qualitat del producte final, i reforça l’aposta d’Empordàlia per combinar tradició amb innovació", afegeixen.
Una collita amb perspectives "molt positives"
Pel que fa a la collita d'olives per a l'Oli de Pau - l'oli d’oliva verge extra d'Empordàlia emparat per la DOP Oli de l’Empordà - enguany les perspectives són "molt positives". En concret, es preveu obtenir uns 120.000 kg d’oli, una xifra que se situa dins la normalitat per a la cooperativa i que permetrà a Empordàlia recuperar formats com les garrafes de 5 litres d’Oli de Pau, que aquests anys no estaven disponibles per la falta d’oli. A més, el preu de l’oli es manté estable, lleugerament per sota dels màxims assolits els darrers anys, segons expliquen des del celler de Vilajuïga.
"Després de temporades difícils, tornem a una producció normal i amb una qualitat que ens fa sentir molt satisfets"
Des d'Empordàlia celebren que després de tres anys "complicats" per la sequera i el canvi climàtic, enguany les condicions meteorològiques del 2025 hagin estat "més favorables" i que la collita es prevegi "estable i d’una qualitat excel·lent". "Després de temporades difícils, tornem a una producció normal i amb una qualitat que ens fa sentir molt satisfets", remarca el gerent d’Empordàlia i expert en el sector oleícola, Simon Casanovas.
En aquest sentit, Casanovas destaca que "les pluges de la tardor i la primavera passades van ser claus per reactivar el cicle vegetatiu dels arbres i garantir una bona floració. Tot i la manca d'aigua durant el setembre i l’octubre, les oliveres han donat fruits suficients i amb bon rendiment".
La collita d’enguany de l’Oli de Pau continua elaborant-se exclusivament amb olives de varietats autòctones com l’argudell i el corivell, procedents d’oliveres centenàries.
La Festa Empordàlia, el 30 de novembre
Com és habitual, en el marc de l’inici de la collita, Empordàlia organitza la tradicional Festa Empordàlia, una trobada que, tal com expliquen des del celler, serveix per "celebrar el moment més esperat de l’any amb el territori". La cita sempre se celebra al celler d’Empordàlia de Vilajuïga l’últim diumenge de novembre. Enguany serà el 30 de novembre, de deu del matí a dues del migdia.
Durant la Festa Empordàlia es presentarà la nova anyada de l’Oli de Pau i es podrà tastar i comprar el nou oli. Alhora, es durà a terme una ruta gratuïta entre les oliveres centenàries i es visitarà el celler de Pau per veure el molí de l’Oli de Pau. També es podrà ballar amb música en directe i gaudir d’un esmorzar maridat amb vins d’Empordàlia, a preu popular, entre altres activitats gratuïtes adreçades a tots els públics.
