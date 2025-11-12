Successos
33 identificats i 5 denúncies de trànsit en un operatiu del pla Kanpai a Empuriabrava
Durant el dispositiu també es fer controls a 16 vehicles, es va instruir un atestat per manca de permís de conduir i es va practicar un drogotest que va donar positiu en cocaïna
Agents dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil i de la Policia Local de Castelló d'Empúries van dur a terme aquest dimarts a la tarda un dispositiu policial conjunt a Empuriabrava en el marc del pla Kanpai. Segons dades del cos policial castelloní, l'operatiu es va saldar amb 33 persones identificades, vuit de les quals tenen antecedents i tres són multireincidents.
Així mateix, durant el dispositiu també es van identificar i controlar 16 vehicles i es van interposar cinc denúncies de trànsit.
Finalment, es instruir un atestat per manca de permís de conduir i es va practicar un drogotest que va donar positiu en cocaïna.
Des de la Policia Local de Castelló d’Empúries remarquen que aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar la seguretat ciutadana i prevenir infraccions i delictes a la via pública.
Combatre la multireincidència
Cal recordar que el pla Kanpai és un dispositiu especial dels Mossos d’Esquadra -amb suport de policies locals i altres cossos- per combatre la multireincidència a Catalunya. Consisteix en macrooperatius de moltes hores amb agents desplegats en punts clau, fent controls d’identitat i d’antecedents, inspeccions de locals i vehicles, i vigilància de "punts calents". L’objectiu és reduir delictes, posar fre a l’activitat dels multireincidents i millorar la sensació de seguretat al carrer.
- Compte enrere a Figueres per a l’obertura al públic dels jardins de la presó vella
- Un alcalde musulmà a Figueres
- Els millors restaurants a l’Alt Empordà per gaudir de la cuina de tardor
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- Robatori i persecució a Castelló d’Empúries: un agent fora de servei recupera els diners sostrets però el lladre s’escapa
- Detenen un home a Garrigàs quan fugia amb un cotxe sostret després de cometre un robatori amb violència a l'AP-7
- Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda
- Mor Angelina Torres, la dona més gran de Catalunya, als 112 anys