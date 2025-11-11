Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Xoc lateral entre un camió i un cotxe a l'AP-7 a Pont de Molins

L’accident ha tingut lloc al quilòmetre 20 de l’autopista en direcció nord i ha mobilitzat tres dotacions dels Bombers

Imatge d'arxiu d'ambulàncies.

Imatge d'arxiu d'ambulàncies. / DdG

Tony Di Marino

Pont de Molins

Un camió i un cotxe han patit aquest dimarts al matí un accident lateral a l’autopista AP-7, a Pont de Molins, sense que s’hagin registrat ferits. L’avís s’ha rebut a dos quarts de deu del matí al punt quilomètric 20, en direcció nord. El tràiler no transportava material perillós, segons han informat els Bombers, que han activat tres dotacions per assegurar la zona.

Els efectius han treballat al carril d’acceleració, mentre que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha fet una revisió preventiva als ocupants dels vehicles, tots il·lesos. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de les diligències i de la regulació del trànsit a la via.

TEMES

