Espolla
Espolla es connectarà millor amb el coll de Banyuls el 2026
"Ara hem iniciat les expropiacions", explica l’alcalde, Carles Lagresa, recordant que aquest projecte fa anys que està sobre la taula
El ple de l’Ajuntament d’Espolla, del 19 de setembre passat, va aprovar definitivament el projecte de condicionament d’un tram de camí des del nucli d’Espolla al coll de Banyuls, redactat per Ingloba Group Asesores, SL. "Ara hem iniciat les expropiacions i la idea és licitar-ho a principis de l’any 2026 per tenir-ho fet l’any vinent", explica l’alcalde espollenc, Carles Lagresa. La Fase 1 del projecte correspon a l’expropiació -amb un cost de 2.983 euros-, mentre que la Fase 2 engloba el projecte de serveis afectats -131.952 euros- i la Fase 3 és el Projecte constructiu de reforma - 140.762 euros.
Lagresa recorda que aquest era un projecte redactat per la Diputació de Girona el 2015. "En els mandats de l’exalcalde, Jaume Coderch, s’havia parlat amb la Diputació per agafar ells el manteniment de la carretera i tot estava en marxa entre l’Ajuntament, la Diputació i el Consell Comarcal, perquè per allà hi passa l’aigua de la Mancomunitat amb Rabós, però hi va haver al·legacions per part de l’Ajuntament de Rabós i no es va poder dur a terme l’obra quedant aturada", indica el batlle.
Amb la insistència espollenca, però, van aconseguir tirar-ho endavant i el president de la Diputació, Miquel Noguer, va garantir al consistori altempordanès que l’ajudaria econòmicament, malgrat no fer-se càrrec de la carretera. "Amb això, arreglem una mica l’entrada venint des de Banyuls. És un projecte singular perquè ha de travessar un còrrec", afirma Lagresa.
L’església, acabada
D’altra banda, les obres de consolidació d’una part de la teulada de l’església de Sant Jaume d’Espolla ja han acabat. Es tractava d’efectuar una actuació a l’ala sud-oest de l’església, que a causa del seu mal estat, tant estructural com envelliment dels materials, provocava filtracions d’humitat a l’interior, podent ocasionar desperfectes estructurals a les voltes de la planta inferior. La intervenció que es proposava era restaurar tres crugies estructurals sota la coberta, amb una superfície d’uns 60 metres quadrats sota la coberta, la qual suposarà la substitució del forjat de bigues, cairats de fusta, solera i renovació de teula d’aquesta part. Els treballs tenien un pressupost de contractació de 30.816 euros, amb un finançament de la Diputació, dins de la Conservació i Restauració de Béns Patrimonials, mentre que el Bisbat de Girona hi posava la resta.
Es tenia constància d’una reparació similar a l’ala est de l’edifici, en anys anteriors, pels mateixos motius i que van suposar la substitució del forjat, solera i teulada, igualment.
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda
- Vandalitzen el 'Bruixot de Mas Polità', un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà
- De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
- Un alcalde musulmà a Figueres
- Jordi Vilardell, el 'dimoni' de dinou anys que sacseja el món de l'automobilisme
- La menor de 14 anys del cas de matrimoni forçat no es considera víctima i ja no està sota la protecció de la Generalitat
- Joan Manuel Tajadura: una vida preservant la memòria de Cadaqués