Successos
Detenen un home a Garrigàs quan fugia amb un cotxe sostret després de cometre un robatori amb violència a l'AP-7
El sospitós conduïa sense carnet i va circular en direcció contrària per l'autopista
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Garrigàs que fugia amb un cotxe sostret després de cometre un robatori amb violència a l'AP-7. El sospitós, de 49 anys, conduïa sense carnet i va ciruclar de forma temerària contra direcció per l'autopista. Els fets van passar el 7 de novembre cap a dos quarts de tres de la matinada. Els agents van rebre un avís d'un camioner que alertava que li estaven robant la càrrega del camió, després que l'amenacessin. El detingut va fugir en furgoneta i, al cap d'uns minuts de conduir contra direcció per l'autopista, va abandonar el vehicle. Va marxar pel bosc, fins que els agents el van arrestar. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
Els fets es remunten a la matinada del 7 de novembre, a dos quarts de tres de la matinada, en el punt quilomètric 35 de l'autopista AP-7. Els agents van rebre l'avís que s'estava produint un robatori i els autors, després d'amenaçar el camioner, s'estaven emportant la càrrega del camió.
Els Mossos d'Esquadra es van dirigir fins a l'autopista i, mentre una patrulla obstaculitzava la via de sortida, una segona dotació localitzava una furgoneta que fugia. En veure les patrulles, el sospitós va sortir de l’àrea de servei per l'autopista contra direcció, fet que va provocar que diversos camions haguessin de fer maniobres per evitar la furgoneta.
Al cap d’uns minuts, el detingut va fer mitja volta i va abandonar el vehicle tot fugint pel bosc. Els agents van sortir corrents darrere seu i el van interceptar en un descampat. Després d’identificar-lo, el van detenir com a presumpte autor d’un robatori amb violència i intimidació i conducció temerària.
Els agents van comprovar que la furgoneta havia estat sostreta a Girona el passat 26 de juny i, a més, també van veure que l’home no havia obtingut mai el permís de conduir. Per aquest motiu li van atribuir un delicte de robatori i furt d’ús de vehicle i un altre delicte de conduir sense haver obtingut mai el permís.
La investigació no es dona per tancada i no es descarten noves detencions relacionades amb el cas. El sospitós, amb antecedents, va passar a disposició el dia 8 de novembre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
