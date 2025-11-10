Successos
Persecució i robatori a Castelló d’Empúries: un agent fora de servei recupera els diners sostrets
El presumpte autor dels fets, tot i que va ser identificat, va aconseguir fugir del lloc en un vehicle en què l’esperava un altre individu
Com si gairebé d'una pel·lícula es tractés, Castelló d'Empúries ha viscut recentment una persecució, si més no, sorprenent. Tot va començar quan un home va robar diversos objectes i diners a una persona. Seguidament, l'infractor va començar a córrer i la víctima el va perseguir, segons ha informat el cos policial a les seves xarxes socials.
En plena persecució, un agent de la Policia Local de Castelló d'Empúries que es trobava fora de servei va interceptar el presumpte autor. La intervenció ràpida del policia va permetre recuperar els diners i els objectes sostrets, però el presumpte infractor va aconseguir fugir del lloc en un vehicle en què l’esperava un altre individu. Tanmateix, va poder ser identificat. Ara, s’han iniciat les diligències corresponents.
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
- L’Hotel Terraza de Roses celebra 90 anys amb la família Gotanegra al capdavant
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre a l'Alt Empordà
- Jordi Vilardell, el 'dimoni' de dinou anys que sacseja el món de l'automobilisme
- Un acord de darrera hora entre Junts i ERC amplia el suport majoritari al pressupost de Figueres per al 2026
- Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda
- Vandalitzen el Bruixot de Mas Polità, un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà