Persecució i robatori a Castelló d’Empúries: un agent fora de servei recupera els diners sostrets

El presumpte autor dels fets, tot i que va ser identificat, va aconseguir fugir del lloc en un vehicle en què l’esperava un altre individu

Unes manilles de la Policia Local de Castelló d'Empúries. / Policia Local

Redacció

Redacció

Castelló d'Empúries

Com si gairebé d'una pel·lícula es tractés, Castelló d'Empúries ha viscut recentment una persecució, si més no, sorprenent. Tot va començar quan un home va robar diversos objectes i diners a una persona. Seguidament, l'infractor va començar a córrer i la víctima el va perseguir, segons ha informat el cos policial a les seves xarxes socials.

En plena persecució, un agent de la Policia Local de Castelló d'Empúries que es trobava fora de servei va interceptar el presumpte autor. La intervenció ràpida del policia va permetre recuperar els diners i els objectes sostrets, però el presumpte infractor va aconseguir fugir del lloc en un vehicle en què l’esperava un altre individu. Tanmateix, va poder ser identificat. Ara, s’han iniciat les diligències corresponents.

