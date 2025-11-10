Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Roses

Èxit de públic al Festivalet de Roses, tot i l’anul·lació dels actes de dissabte per mal temps

El bon temps va acompanyar durant tota la tarda de diumenge, en què van actuar artistes i grups com Clara Maschio i Guillermo Rizzotto, Ginestà, DJ Lia Jensen i Serial Killerz

El bon temps va acompanyar al llarg de tota la tarda.

Redacció

Redacció

Roses

Malgrat l’anul·lació de les activitats programades per dissabte a causa del mal temps, el Festivalet de Roses va agrupar diumenge un bon grapat de públic que no es va voler perdre les actuacions d'artistes i grups com Clara Maschio i Guillermo Rizzotto, Ginestà i DJ Lia Jensen. També hi va actuar el duet Serial Killerz, programat inicialment per al dissabte.

El bon temps va acompanyar durant tota la tarda els concerts, que es van anar enllaçant des de les quatre i fins ben entrada la nit, fent ballar i gaudir el públic atret pel festival musical i gastronòmic que pren el mar de la badia i les postes de sol rosinques com a teló de fons.

Com en edicions anteriors, la música va anar acompanyada dels tastets que oferien un total de nou establiments del municipi a l’espai Pica-Tasta. Els restauradors han destacat que, tot i comptar amb un dia menys de concerts, l’espai va bullir d’activitat al llarg de totes les actuacions, servint-se finalment gairebé les mateixes tapes i consumicions que en qualsevol altra edició anterior.

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, organitzadora de l’esdeveniment, en fa una valoració "molt positiva", tant per l’alt nivell de les actuacions com per la gran resposta del públic, que va viure amb intensitat i molt bon ambient tots els concerts.

