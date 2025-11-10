Roses
Èxit de públic al Festivalet de Roses, tot i l’anul·lació dels actes de dissabte per mal temps
El bon temps va acompanyar durant tota la tarda de diumenge, en què van actuar artistes i grups com Clara Maschio i Guillermo Rizzotto, Ginestà, DJ Lia Jensen i Serial Killerz
Malgrat l’anul·lació de les activitats programades per dissabte a causa del mal temps, el Festivalet de Roses va agrupar diumenge un bon grapat de públic que no es va voler perdre les actuacions d'artistes i grups com Clara Maschio i Guillermo Rizzotto, Ginestà i DJ Lia Jensen. També hi va actuar el duet Serial Killerz, programat inicialment per al dissabte.
El bon temps va acompanyar durant tota la tarda els concerts, que es van anar enllaçant des de les quatre i fins ben entrada la nit, fent ballar i gaudir el públic atret pel festival musical i gastronòmic que pren el mar de la badia i les postes de sol rosinques com a teló de fons.
Com en edicions anteriors, la música va anar acompanyada dels tastets que oferien un total de nou establiments del municipi a l’espai Pica-Tasta. Els restauradors han destacat que, tot i comptar amb un dia menys de concerts, l’espai va bullir d’activitat al llarg de totes les actuacions, servint-se finalment gairebé les mateixes tapes i consumicions que en qualsevol altra edició anterior.
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, organitzadora de l’esdeveniment, en fa una valoració "molt positiva", tant per l’alt nivell de les actuacions com per la gran resposta del públic, que va viure amb intensitat i molt bon ambient tots els concerts.
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
- L’Hotel Terraza de Roses celebra 90 anys amb la família Gotanegra al capdavant
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre a l'Alt Empordà
- Jordi Vilardell, el 'dimoni' de dinou anys que sacseja el món de l'automobilisme
- Un acord de darrera hora entre Junts i ERC amplia el suport majoritari al pressupost de Figueres per al 2026
- Vandalitzen el Bruixot de Mas Polità, un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà
- Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda