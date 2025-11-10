Eneologia
La DO Empordà treu molt bona nota a la Guia Peñín 2026, "el manual de vi espanyol més complet del món"
Tres vins empordanesos aconsegueixen la qualificació d’extraordinaris i gairebé noranta la nota d’excel·lents
J.L.N.
Excel·lent palmarès dels vins de la DO Empordà a la Guia Peñín 2026, "el manual de vi espanyol més complet del món". I és que els resultats parlen per si sols: el 66% dels vins valorats a la publicació reben la qualificació d’excel·lents, entre 90 i 94 punts. Concretament, 90 dels 137 vins recollits a la guia obtenen aquesta nota.
A més, tres vins empordanesos han entrat a l’exclusiva llista de vins excepcionals (entre 95 i 100 punts) de la publicació. Es tracta del vi negre Perelada Finca Garbet 2021, del celler Perelada; del dolç Perelada Garnatxa de l’Empordà 12 anys, també del celler Perelada, i del dolç Bac de les Ginesteres, del celler Vinyes dels Aspres, segons explica la DO Empordà en un comunicat. I a continuació figuren cinc vins amb 94 punts: dos també del celler Perelada -els negres Efímer 2022 i Perelada Aires de Garbet 2021-; un del celler Gerisena -el dolç Somnis de Gerisena Sol i Serena-; un del celler Espolla -el dolç Soliserena Garnatxa d’Empordà Solera-, i un del celler Vinyes dels Aspres -el negre Soques 2018-.
Així mateix, un total de 14 vins han rebut una puntuació de 93 punts; 19 vins aconsegueixen 92 punts; 20 assoleixen una nota de 91 punts, i 29 reben una qualificació de 90 punts. De la resta de vins puntuats, tots reben la qualificació de molt bons (entre 85 i 89 punts).
La clau: la garnatxa i la carinyena
Un altre aspecte destacat és que els vins més ben puntuats són majoritàriament monovarietals i elaborats amb les varietats tradicionals de la denominació: la garnatxa i la carinyena.
Així mateix, cal destacar que els vins negres empordanesos, els més majoritaris a la denominació, acaparen la majoria d'excel·lents a la Guia Peñín, amb el 49% del total. A continuació, hi figuren els vins blancs, amb un 33%; els dolços, amb un 14%, mentre que els rosats concentren un 4%.
D'altra banda, cal dir que els cellers Espolla, Espelt Viticultors, Gerisena, Olivardots, Vinyes dels Aspres, Martí Fabra, Perelada, Arché Pagès, Brugarol, Mas Llunes i Massís de l’Albera són els que aconsegueixen un major nombre d’excel·lents.
Val a dir que la Guia Peñín ha valorat els vins de 31 cellers de la DO Empordà, 27 dels quals aconsegueixen situar un o més vins a la categoria d'excel·lent.
Reconeixement a la "millora qualitativa"
Sobre els bons reconeixements que han rebut els vins de la DO Empordà a la Guia Peñín 2026, des de l'organisme destaquen que els resultats posen de manifest la "millora qualitativa" de les elaboracions dels cellers que formen part de l'organisme durant els últims anys. "Aquesta millora ha anat acompanyada per l'aposta dels cellerers empordanesos per les varietats autòctones que han permès elaborar vins singulars i amb molta personalitat", remarquen.
Altres reconeixements per vins empordanesos
Cal destacar que les bones notes de la Guia Peñín s’afegeixen a altres reconeixements recents pels vins empordanesos. D'una banda, la Guia de Vins de Catalunya 2026 ha escollit tres vins empordanesos com a millors de les seves categories. Concretament, el VD'O 6 2023, de Vinyes d’Olivardots, s'ha endut el guardó a la Millor Carinyena Blanca; el Singulars de Garnatxa Roja 2023, del celler Mas Llunes, ha estat escollit Millor Garnatxa Roja, i el Vi de Panses, del celler Vinyes dels Aspres, com a Millor Vi Dolç.
D'altra banda, als Premis Vinari, un vi de l'Empordà, el Torre de Capmany, del celler Pere Guardiola, ha estat distingit amb el Gran d'Or de vins dolços, rancis i de postres, que premia el millor vi d'aquesta categoria.
Al mateix temps, els Premis Vinari han premiat en total una quinzena de vins empordanesos. Cal destacar les medalles d'or per l'Airam, del celler Espelt, i Solera 1931 Espolla, del celler d'Espolla, en la mateixa categoria de vins dolços; i la medalla d'or pel Finca Malaveïna 2022, del celler Perelada, en la categoria de negres de criança.
Els Premis Vinari també van escollir l'etiqueta d'un vi de l'Empordà, l'Ethèric Blanc de Noirs, de Vinyes d’Olivardots, com a millor d'aquesta edició. I, finalment, el celler Espelt va ser distingit amb el premi al millor projecte ecològic.
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
- L’Hotel Terraza de Roses celebra 90 anys amb la família Gotanegra al capdavant
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre a l'Alt Empordà
- Jordi Vilardell, el 'dimoni' de dinou anys que sacseja el món de l'automobilisme
- Un acord de darrera hora entre Junts i ERC amplia el suport majoritari al pressupost de Figueres per al 2026
- Vandalitzen el Bruixot de Mas Polità, un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà
- Joan Manuel Tajadura: una vida preservant la memòria de Cadaqués