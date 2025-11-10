Successos
El detingut per pertànyer a la perillosa organització veneçolana "Tren de Aragua", gestionava un cultiu de marihuana a Roses
La Policia Nacional desarticula per primer cop una cèl·lula del grup a Espanya que té ramificacions a les comarques gironines
La setmana passada, la Policia Nacional va anunciar per primer cop a Espanya la desarticulació d’una cèl·lula de la perillosa organització veneçolana "Tren de Aragua", considerada terrorista pels Estats Units. El grup tenia una presència destacada a Catalunya, ja que a la província de Barcelona es van produir vuit dels 13 arrestos.
A Girona es va registrar una única detenció, la d’un home de 50 anys que s’encarregava d’un cultiu de marihuana a Roses, segons ha pogut saber Diari de Girona, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. L’home va ser arrestat en aquesta localitat empordanesa, tot i que no forma part dels quatre detinguts que han ingressat a presó, tal com va dictar el Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, que dirigeix el cas.
Durant els cinc registres de l'operació policial, els agents no només van desmantellar el cultiu de marihuana de Roses sinó que en la resta dels quatre escorcolls fets a altres punts de l'Estat, van intervenir una gran quantitat de drogues, incloses substàncies sintètiques com cocaïna, així com terminals telefònics, documentació diversa i una arma prohibida. També es van desmantellar dos laboratoris de tusi.
Aquest darrer estupefaent és el nom amb què es coneix popularment a Espanya i alguns països d’Amèrica Llatina a una droga sintètica que combina principalment MDMA (èxtasi) i/o altres amfetamines amb cocaïna o altres substàncies químicament similars.
El Tren de Aragua va sorgir a la presó de Tocorón, a Veneçuela, sota el lideratge del Niño Guerrero. Inicialment, una banda local, ha evolucionat fins a convertir-se en una organització transnacional amb presència en diversos països d’Amèrica Llatina i recentment amb cèl·lules establertes a Europa. Considerada un “càrtel”, l’organització es dedica principalment al tràfic de drogues, l’extorsió i el tràfic d’éssers humans, i és considerada una de les bandes més perilloses de la regió.
Amb aquesta operació, la Policia Nacional ha desarticulat gran part de la cèl·lula espanyola i manté el cas obert.
Subscriu-te per seguir llegint
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
- L’Hotel Terraza de Roses celebra 90 anys amb la família Gotanegra al capdavant
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre a l'Alt Empordà
- Jordi Vilardell, el 'dimoni' de dinou anys que sacseja el món de l'automobilisme
- Un acord de darrera hora entre Junts i ERC amplia el suport majoritari al pressupost de Figueres per al 2026
- Vandalitzen el Bruixot de Mas Polità, un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà
- Joan Manuel Tajadura: una vida preservant la memòria de Cadaqués