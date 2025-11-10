Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fira

El contrast de la tardor acompanya la Fira de la Castanya de Maçanet de Cabrenys

El públic va poder gaudir d'una jornada d'activitats i propostes lúdiques

El contrast de la tardor acompanya la Fira de la Castanya de Maçanet de Cabrenys

El contrast de la tardor acompanya la Fira de la Castanya de Maçanet de Cabrenys

Veure Galeria

El contrast de la tardor acompanya la Fira de la Castanya de Maçanet de Cabrenys / Santi Coll

Santi Coll

Santi Coll

Maçanet de Cabrenys

La Fira de la Castanya de Maçanet de Cabrenys va tenir, dissabte passat, l’ingredient necessari per a convertir-la en un èxit: va fer un dia fred i l’ambient convidava a menjar-ne. La visita històrica guiada pel cronista local Pere Roura i les parades d’artesania i productes de proximitat van animar una jornada que també va servir per a presentar el llibre Totes les olors del Món, de Neus Safont. Durant la jornada hi van ser presents els Urban Sketchers gironins, immortalitzant els nombrosos detalls que ofereix el poble. La Folk va animar el dia amb la seva música i els restauradors locals amb les seves propostes de tapes de tardor.

Diumenge, en canvi, la jornada va ser assolellada i va servir, també, per a inaugurar l’exposició col·lectiva dedicada a Birgitt Steege a l'espai Can Viola.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
  2. De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
  3. L’Hotel Terraza de Roses celebra 90 anys amb la família Gotanegra al capdavant
  4. Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre a l'Alt Empordà
  5. Jordi Vilardell, el 'dimoni' de dinou anys que sacseja el món de l'automobilisme
  6. Un acord de darrera hora entre Junts i ERC amplia el suport majoritari al pressupost de Figueres per al 2026
  7. Vandalitzen el Bruixot de Mas Polità, un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà
  8. Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda

Messi visita l'interior del Camp Nou: "Un lloc que trobo a faltar amb l'ànima"

Messi visita l'interior del Camp Nou: "Un lloc que trobo a faltar amb l'ànima"

L'ADN d'Ana Echaguibel no coincideix amb les restes genètiques del jersei d'Helena Jubany

L'ADN d'Ana Echaguibel no coincideix amb les restes genètiques del jersei d'Helena Jubany

“Em va violar més de trenta vegades…”: així va revelar una nena d’11 anys com el seu aviastre les agredia a ella i a les seves germanes

“Em va violar més de trenta vegades…”: així va revelar una nena d’11 anys com el seu aviastre les agredia a ella i a les seves germanes

Masquef i Geis reclamen al Govern un pla integral per combatre la multireincidència a comarques gironines

Masquef i Geis reclamen al Govern un pla integral per combatre la multireincidència a comarques gironines

EN IMATGES | El contrast de la tardor acompanya la Fira de la Castanya de Maçanet de Cabrenys

EN IMATGES | El contrast de la tardor acompanya la Fira de la Castanya de Maçanet de Cabrenys

Desitgem que d'aquí a deu anys tinguem una societat més feliç i col·laborativa

Desitgem que d'aquí a deu anys tinguem una societat més feliç i col·laborativa

El contrast de la tardor acompanya la Fira de la Castanya de Maçanet de Cabrenys

El contrast de la tardor acompanya la Fira de la Castanya de Maçanet de Cabrenys

El Vaticà investiga per pederàstia el bisbe de Cadis quan dirigia el seminari de Getafe

El Vaticà investiga per pederàstia el bisbe de Cadis quan dirigia el seminari de Getafe
Tracking Pixel Contents