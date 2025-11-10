Fira
El contrast de la tardor acompanya la Fira de la Castanya de Maçanet de Cabrenys
El públic va poder gaudir d'una jornada d'activitats i propostes lúdiques
La Fira de la Castanya de Maçanet de Cabrenys va tenir, dissabte passat, l’ingredient necessari per a convertir-la en un èxit: va fer un dia fred i l’ambient convidava a menjar-ne. La visita històrica guiada pel cronista local Pere Roura i les parades d’artesania i productes de proximitat van animar una jornada que també va servir per a presentar el llibre Totes les olors del Món, de Neus Safont. Durant la jornada hi van ser presents els Urban Sketchers gironins, immortalitzant els nombrosos detalls que ofereix el poble. La Folk va animar el dia amb la seva música i els restauradors locals amb les seves propostes de tapes de tardor.
Diumenge, en canvi, la jornada va ser assolellada i va servir, també, per a inaugurar l’exposició col·lectiva dedicada a Birgitt Steege a l'espai Can Viola.
