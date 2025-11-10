Castelló d'Empúries
Castelló d'Empúries celebra la primera Diada de la Policia Local
L’acte reconeix la tasca i el compromís dels agents amb la seguretat i el benestar de la ciutadania
Castelló d’Empúries va celebrar divendres passat la primera Diada de la Policia Local, un acte institucional que va reunir un gran nombre de persones i que va servir per reconèixer la tasca, el compromís i el servei dels membres del cos amb la ciutadania. Amb aquesta primera edició, la Diada de la Policia Local neix amb la voluntat de reconèixer i agrair la feina diària dels agents i de totes les persones que treballen per un municipi més segur i cohesionat.
L’acte celebrat a la Capella de Santa Clara, va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Anna Massot; el director general de Coordinació de les Policies Locals, Daniel Limones; el cap de la Policia Local, Youssef Gharj El Bouazzati; així com diversos regidors, alcaldes de municipis veïns, comandaments dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil de Roses, a més de representants militars, entitats i associacions locals, agents del cos, familiars i amics.
Després de la formació i salutació dels agents, la cerimònia es va traslladar a l’interior de la capella, on, en un ambient emotiu, es va volervalorarr el compromís, la col·laboració i l’esperit de servei públic que caracteritzen la Policia Local de Castelló d’Empúries. El cap del cos va dirigir unes paraules d’agraïment i reconeixement a tots els membres, seguides de la projecció d’un vídeo institucional. Tot seguit, el director general de Coordinació de les Policies Locals va remarcar “l’esforç, l’orgull i l’estima per una feina de servei essencial”.
Durant la cerimònia es van lliurar diversos guardons i distincions en reconeixement a la tasca policial, des de trofeus del Campionat de Tir Policial fins a felicitacions per intervencions meritòries, medalles a la permanència per més de 25 anys de servei, reconeixements institucionals per la coordinació entre cossos i plaques de reconeixement a persones i entitats que han col·laborat activament amb la Policia Local. L’acte també va incloure un emotiu homenatge als agents que s’han jubilat després d’anys de trajectòria dins del cos, informa l'ajuntament en un comunicat.
En la cloenda, l’alcaldessa Anna Massot va destacar la importància de la Policia Local com a servei públic essencial, subratllant “el compromís col·lectiu amb la seguretat, la convivència i el benestar de tota la ciutadania”. També va posar en valor “la complexitat i exigència” de la feina policial en un municipi divers com Castelló d’Empúries, on la seva tasca és “imprescindible per mantenir la convivència i la seguretat”.
