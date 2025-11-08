Castelló d’Empúries
Les obres del nou Centre de Dia i de l’Oficina d’Atenció d’Empuriabrava ja han finalitzat
"Aquest projecte respon a una necessitat llargament detectada al municipi: reforçar els serveis socials", ha manifestat l’alcaldessa de Castelló d’Empúries, Anna Massot
L’¡'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha finalitzat les obres de reforma dels locals municipals del Sector Moxó d’Empuriabrava, amb l’objectiu de posar en funcionament dos nous equipaments de gran importància social i administrativa. Es tracta d’un Centre de Dia, destinat a l’atenció de la població dependent, amb sales polivalents, espais assistencials i serveis adaptats, i d’una nova Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC), que millora la proximitat i l’accessibilitat dels serveis municipals.
La posada en marxa dels dos nous equipaments és prevista aviat, un cop fets els darrers tràmits administratius i d’homologació dels serveis. "Aquest és un pas molt important en el camí cap a un municipi més proper, més humà i més just socialment", afirma l’alcaldessa de Castelló d’Empúries, Anna Massot.
Les obres, amb una superfície total de 427 metres quadrats, han permès recuperar uns locals en desús i dotar-los de totes les condicions d’accessibilitat, seguretat i eficiència energètica exigides per la normativa vigent.
Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport econòmic del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC 2020-2024), que ha cofinançat la inversió juntament amb l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Amb aquests nous equipaments, el municipi reforça l’atenció a la ciutadania i millora l’oferta de serveis públics a Empuriabrava, contribuint a la revitalització del barri del Sector Moxó.
L’alcaldessa castellonina destaca que "aquest projecte respon a una necessitat llargament detectada al municipi: reforçar els serveis socials i no fer que les persones hagin de desplaçar-se per ser ateses dignament. Empuriabrava mereix equipaments de qualitat i a prop de casa".
A més, Anna Massot subratlla el paper transformador d’aquesta actuació en la dinamització urbana del barri en qüestió: "Recuperar locals buits i convertir-los en serveis públics és també una aposta per la cohesió social i per la revitalització del Sector Moxó. És una manera de retornar vida i dignitat a l’espai públic", argumenta l’alcaldessa de Castelló.
