Aniversari
L’Hotel Terraza de Roses celebra 90 anys amb la família Gotanegra al capdavant
L'empresa fundada el 1935 per Honorat Gotanegra i Visitació Vilà és avui un referent en el món de l’hostaleria i l’allotjament a la Costa Brava Nord
Aquest 2025, Terraza Grup celebra els 90 anys de la seva existència com a empresa dedicada al món de l’hostaleria i l’allotjament. Com ja va passar amb motiu del 75è aniversari, Terraza Grup ha volgut compartir aquest esdeveniment amb tots els seus clients, treballadors, proveïdors i amics. En el transcurs de l’any, han tingut lloc diverses activitats que han permès conèixer més a fons i el present i el futur d’aquesta empresa de marcar perfil familiar que ha fet de l’emprenedoria i la vocació de servei una brúixola constant en la seva trajectòria.
Avui, Terraza Grup és un maridatge d’equipaments que fa realitat la cobertura dels diferents àmbits de l’allotjament turístic i residencial amb dos hotels, un càmping i apartaments turístics a Roses i Figueres. L’Hotel&Spa Terraza, ubicat a primera línia de mar, a tocar el passeig, és el pal de paller de l’empresa des de 1935, quan Honorat Gotanegra Marcó i Visitació Vilà van engegar una aventura a l’entrada de Roses, en el camí que unia la població amb Castelló d’Empúries i Figueres, quan el turisme com el coneixem avui encara no existia.
Honorat Gotanegra, -Norat, com el coneixia tothom-, va fer bona la dita de ser escolà abans que capellà. Des de ben jove va recórrer món per aprendre l’ofici. Diverses destinacions d’Europa, sobretot París, i d’Amèrica el van fer coneixedor de maneres de fer i de tractar el producte, fins al punt de convertir-se en un gran cuiner, d’aquells d’abans, feinejant sempre amb el davantal lligat a la cintura i el llarg barret blanc sobre el cap. "L’avi va ser un visionari", diu sovint Miquel Gotanegra Portell, net dels fundadors i actual director del Terraza Grup.
L’arrencada d’aquesta aventura empresarial, amb l’establiment que va ser batejat com Hotel La Terraza, per fer honor a la seva principal virtut paisatgística davant del mar, no va ser gens fàcil. Just un any després començava la Guerra Civil espanyola. El somni de la parella Gotanegra Vilà es va veure truncat temporalment per les vicissituds del moment. Hauria estat fàcil defallir i deixar-ho estar, sobretot durant la dura postguerra quan faltava de tot i poder atendre els clients no era gens fàcil.
De sol a sol
Amb imaginació, jornades inacabables de sol a sol i el compromís ferm de la família i el conjunt de treballadors, aquell Hotel la Terraza es va anar guanyant la fidelitat de la clientela local i comarcal. Per a molts, anar a menjar-hi, passar-hi uns dies o, simplement, seure a la seva terrassa per prendre el sol o veure les seves impagables postes, ja era tot un esdeveniment. Però Norat Gotanegra anava més enllà de l’hospitalitat ben entesa, i dels seus fogons en sortien plats de fama merescuda. La cuina de mar i muntanya era ben present, amb el pollastre amb escamarlans o llagosta entre els preferits dels comensals. Rostits, peix fresca a la brasa o en suquet i els arrossos eren propostes que mai faltaven a la carta. Norat i Visitació eren avançats en el seu temps. Un detall ho demostra: a la part exterior de l’Hotel van col·locar-hi dutxes per a la tornada del bany. Era una de les moltes aportacions que l’empresa ha anat fent, al llarg dels anys, per a complementar l’oferta dels seus clients pensant sempre en l’excel·lència.
La parella fundadora va tenir dos fills, Neus i un altre Norat. Ambdós van donar continuïtat a la feina dels pares, consolidant la relació de la família Gotanegra amb una clientela que s’anava engrandint i, també, que anava agafant volada territorial, amb gent vinguda d’altres localitats de fora de la comarca, de l’àrea de Barcelona després i, finalment, obrint-se al món com us explicarem després.
Setze habitacions per començar
Aquell primer hotel tenia setze habitacions. També acollia banquets i esdeveniments especials. Pares i fills feien pinya amb un equip fidel al costat i un objectiu comú per a tots ells: "Atendre els clients com si fossin a casa seva", però sense perdre mai de vista la distància necessària que ha de tenir una autèntica vocació de servei. Va arribar un dia que Neus Gotanegra Vilà es va enamorar d’un suís, Peter Riegg i van anar a viure al seu país. El seu germà Norat va trobar una castellonina amb empenta, Mercè Portell Poch. Norat i Mercè van protagonitzar el relleu empresarial de la segona generació, la que va donar forma al Terraza Grup que coneixem ara i del qual, Mercè Portell continua sent el referent per als seus quatre fills: Honorat, Miquel, Neus i Toni.
Fruit de la feina incansable de la família i de l’acceptació dels clients d’un model turístic sovint avançat al seu temps, l’empresa també ha crescut en equipaments. Ara fa seixanta anys, molt a prop del primer hotel, va néixer el càmping Salatà. Situat a uns pocs centenars de metres de la platja. Tendes i roulottes van ser les primeres ocupants de les places ofertades. Després vindrien les autocaravanes i els bungalous. Com ha passat amb l’Hotel Terraza, el Càmping Salatà no ha estat mai quiet, fins al punt que avui és un dels equipaments de referència en el seu sector, amb constants reconeixements nacionals i internacionals que avalen la seva qualitat i, sobretot, els esforços de sostenibilitat ambiental aplicats per l’empresa.
El camí també hi ha hagut obertures d’apartaments turístics amb el segell Terraza al carrer de la Concòrdia de Figueres, alineats amb un dels eixos principals de la capital empordanesa, com és l’avinguda Salvador Dalí i, també, a Roses per a complementar la tipologia de l’oferta d’allotjament del grup.
I aquest 2025 va tocar celebrar, també, els deu anys de l’obertura de l’Hotel 1935, ubicat a Santa Margarida. Un equipament petit, pensat i dissenyat per a oferir tot allò que algú busca per a estar tranquil, però a prop de tot. Deu habitacions i apartaments de darrera generació que complementen a la perfecció el somni que va tenir el fundador dels Gotanegra hostalers: Que la gent se senti com a casa amb el millor tracte possible.
Una empresa pionera en sostenibilitat
Els tres establiments del Terraza Grup de Roses: l’Hotel Spa Terraza, el Càmping & Bungalows Salatà i el 1935 Hotel & Apartaments, van obtenir el desembre de l’any passat el Certificat Biosphere, un reconeixement internacional que acredita el compromís de la companyia amb la protecció, conscienciació i respecte per l’entorn, i avala la seva aposta de millora continua en l’àmbit de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
L’obtenció d’aquest segell és una fita més d’un camí que la companyia va iniciar fa més de 20 anys amb un sistema de gestió al Càmping & Bungalows Salatà enfocat inicialment amb certificacions mediambientals i després de qualitat (ISO 14001 i EMAS, entre d’altres) que s’han anat estenent als altres dos establiments de la companyia. El grup també compta amb el Certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural del Cap de Creus i amb el segell Cuidem Roses.
- Tallen diverses carreteres de l'Alt Empordà per acumulació d'aigua i la forta pluja
- El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
- Alumnes de Figueres creen una web per difondre un projecte de recerca amb una universitat dels EUA
- Les famílies dels alumnes de l'escola de Palau de Santa Eulàlia denuncien el tancament 'injustificat' del centre
- Neixen tres cries de llop entre l'Empordà i la Garrotxa: és la primera reproducció a Catalunya gairebé 100 anys després
- Javi Martín serà el candidat del PSC a l'alcaldia de Figueres
- Alerta per fortes pluges a l'Alt aquest dijous: poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts
- Figueres construirà una sala polivalent per al retorn del tennis taula a la zona esportiva