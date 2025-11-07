Un tot terreny robat a Empuriabrava apareix enfonsat al mar a l’Almadrava de Roses
Dimarts al matí diversos cossos d’emergència van participar en un operatiu per verificar si hi havia ocupants al vehicle
Una caminada tranquil·la pel camí de Ronda acaba amb un descobriment insòlit: un cotxe submergit al mar. El vehicle, robat el dia abans a Empuriabrava, va desencadenar un ampli dispositiu policial a Roses.
Una dona que dimarts poc després de les nou al matí caminava pel camí de Ronda, a la zona de l’Almadrava, a Roses, va trobar-se restes d’un vehicle a prop d'un penya-segat. Davant la sospita que un cotxe podia haver caigut a l’aigua perquè veia quelcom blanc, va alertar la policia local de Roses.
Una patrulla es va desplaçar fins al lloc i, des d'un carrer proper, els agents van observar senyals i peces d'un vehicle escampades. I posteriorment, un vehicle enfonsat.
A partir d'aquí es va muntar un dispositiu de gran abast els serveis d’emergència. Al lloc hi van intervenir Mossos d’Esquadra, Salvament Marítim, Bombers, SEM i Guàrdia Civil. Els bombers van comprovar que dins del vehicle no hi havia cap persona i que les finestres estaven trencades i el maleter obert. També van fer una recerca per la zona i al voltant del vehicle, però no es va tornar ningú.
A parir d'aquí, van comprovar de quin vehicle es tractava, un Range Rover Evoque de color negre que havia estat robat el de dilluns a la tarda, 3 de novembre, a Empuriabrava, al sector del Club Nàutic.
A partir d'aquí s'ha obert una investigació ha quedat en mans dels Mossos d’Esquadra de Roses, que treballen per aclarir si es tracta d’un accident o si el vehicle va ser llançar i per quina raó. De moment no es relaciona amb cap altre fet delictiu comès a la zona, confirmen des del cos policial. Pel que fa al vehicle es preveu que la setmana vinent es retiri de l'aigua.
