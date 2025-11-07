Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Festivalet

Torna el Festivalet de Roses: gastronomia i música per viure les postes de sol

La platja de la Perola acull, els dies 8 i 9, concerts i tastets amb música i cervesa

El Festivalet de Roses, l'any passat.

El Festivalet de Roses, l'any passat. / JORDI CALLOL

Redacció

Redacció

Roses

Aquest cap de setmana, 8 i 9 de novembre, Roses viurà una nova edició del Festivalet, una proposta cultural que ja s’ha convertit en tot un clàssic de la tardor al municipi. L’esdeveniment combina música en directe, gastronomia i un entorn privilegiat, amb la platja de la Perola com a escenari i la posta de sol sobre la badia de Roses com a gran protagonista.

Organitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, el Festivalet vol aprofitar l’estiuet de Sant Martí per oferir una experiència que marida paisatge, sabor i música per a tots els públics. Durant dos dies, artistes emergents i reconeguts, gastronomia i una atmosfera relaxada ompliran aquest espai a peu de mar.

La programació musical s’inicia dissabte a les 4 de la tarda amb Mandie Rules, seguida de Balena a les 5, i culmina amb l’energia de Serial Killerz a les 6 de la tarda. A partir de dos quart de vuit del vespre, el DJ Adrià Giner posarà ritme fins a les 11 de la nit.

Diumenge, el to serà més íntim i melòdic. A un quart de cinc de la tarda, actuaran Clara Maschio & Guillermo Rizzotto, i a dos quarts de sis, arribarà un dels plats forts del cap de setmana: el concert de Ginestà, molt esperat pel públic. La cloenda arribarà amb la DJ Lia Jensen, a partir de les set de la tarda.

Paral·lelament, se celebra el Pica Tasta, l’espai gastronòmic del Festivalet, oferirà tastets dolços i salats, vins, cerveses i refrescos de diversos restaurants locals. Estarà obert dissabte de les 4 de la tarda a les 11 de la nit i diumenge fins a les 9 del vespre.

Amb aquesta proposta, Roses reafirma el seu compromís amb una cultura de proximitat, oberta i connectada amb l’entorn, en un format amable i acollidor que convida a gaudir de l’art i la gastronomia sense presses.

TEMES

