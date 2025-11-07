NECROLÒGIQUES
Successos
Presó provisional per a l'home detingut per agredir sexualment una dona de 91 anys a Garriguella
El detingut, de 51 anys i amb antecedents, s'hauria guanyat la confiança de la víctima abans de l'agressió
Detenen un veí de Garriguella per violar una dona de més de 90 anys
Garriguella
El jutjat de guàrdia de Figueres ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home de 51 anys detingut pels Mossos d'Esquadra com a presumpte autor d'una agressió sexual a una dona de 91 anys, veïna de Garriguella.
Els fets haurien tingut lloc el passat 2 de novembre. Segons la denúncia, l'home, que té antecedents, s'hauria guanyat la confiança de la víctima abans d'agredir-la sexualment amb penetració. Els Mossos van arrestar el sospitós dimecres, a primera hora del matí i ha passat a disposició judicial aquest divendres.
La magistrada ha decretat presó després de prendre declaració al detingut, a la víctima i a diversos testimonis. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual.
