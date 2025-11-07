Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Presó provisional per a l'home detingut per agredir sexualment una dona de 91 anys a Garriguella

El detingut, de 51 anys i amb antecedents, s'hauria guanyat la confiança de la víctima abans de l'agressió

Detenen un veí de Garriguella per violar una dona de més de 90 anys

El cartell a l'entrada els jutjats de Figueres.

El cartell a l'entrada els jutjats de Figueres. / Gemma Tubert

ACN

Garriguella

El jutjat de guàrdia de Figueres ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home de 51 anys detingut pels Mossos d'Esquadra com a presumpte autor d'una agressió sexual a una dona de 91 anys, veïna de Garriguella.

Els fets haurien tingut lloc el passat 2 de novembre. Segons la denúncia, l'home, que té antecedents, s'hauria guanyat la confiança de la víctima abans d'agredir-la sexualment amb penetració. Els Mossos van arrestar el sospitós dimecres, a primera hora del matí i ha passat a disposició judicial aquest divendres.

La magistrada ha decretat presó després de prendre declaració al detingut, a la víctima i a diversos testimonis. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual.

