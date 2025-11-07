Successos
La Policia Local deté un home carregat amb més de dos quilos de droga a la Jonquera
L'home duia 1,1 quilos d'haixix i 1,2 de marihuana que hauria comprat per uns 6.000 euros
La Policia Local de la Jonquera va detenir aquest dijous un home de 45 anys, ciutadà de Califòrnia (Estats Units), acusat d’un presumpte delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues.
Els agents el van sorprendre el carrer Euskadi, a la zona comercial del municipi, amb una càrrega de droga que ell mateix va admetre haver adquirit per uns 6.000 euros.
Els fets van passar cap a les set del vespre, en el marc d’un dispositiu de vigilància rutinari dut a terme al nucli urbà, dins les actuacions habituals de prevenció i seguretat ciutadana. En una zona on la policia sospita que s’hi duen a terme compravenda de substàncies estupefaents. En veure els agents, l’home va intentar fugir, però va ser interceptat pocs metres més enllà.
En l’escorcoll se li van comissar 1,1 quilos d’haixix i 1,2 quilos de marihuana, així com diversos vapejadors que contenien una substància prohibida derivada de la marihuana.
El detingut va ser traslladat a les dependències de la Policia Local per a la instrucció de les diligències i posterior posada a disposició judicial.
Des de l’Ajuntament, el regidor de Seguretat Ciutadana, Rafael Medinilla, ha destacat en un comunicat la rapidesa i la professionalitat dels agents, i ha subratllat que la tasca constant de la Policia Local és clau per mantenir la Jonquera com un municipi segur.
