La DO Empordà lamenta la sortida “unilateral” del celler Masia Serra i defensa la tasca del Consell Regulador
“Ens hauria agradat explorar vies de diàleg que evitessin aquesta situació”, ha remarcat la presidenta de la DO, Carme Casacuberta
El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
El Consell Regulador dels vins de la Denominació d'Origen (DO) Empordà ha lamentat que el celler Masia Serra hagi decidit sortir de l’organisme a causa d’una desavinença directa amb les seves decisions tècniques. En aquest sentit, la presidenta de la DO, Carme Casacuberta, ha expressat la seva “tristesa” per la decisió “unilateral” del celler. “Ens hauria agradat explorar vies de diàleg que evitessin aquesta situació”, ha remarcat. Casacuberta també ha defensat que, si bé entenen que “tothom és lliure de seguir el seu camí, defensant la seva manera de fer”, creuen que s'ha de fer “des d’un missatge inclusiu i sense desacreditar ningú”.
Cal recordar que l’empresa de Jaume Serra i Sílvia Vilà ha pres la decisió d’abandonar la DO després que un dels seus vins més emblemàtics, el Gneis 2015, hagi estat desqualificat pel consorci d’inspecció i control. Sobre aquesta qüestió, Casacuberta ha explicat que “volem defensar la tasca que desenvolupa l’òrgan del Consell Regulador i qualsevol altre organisme regulador, ja que són els responsables de supervisar que tots els vins etiquetats com a DO compleixin el Plec de Condicions propi de la denominació d’origen, un conjunt de paràmetres que tots els cellers han de respectar per embotellar els seus vins i garantir-ne l’origen i la qualitat davant del consumidor”.
Tanmateix, des del celler Masia Serra consideraven aquest dimarts que “les normes actuals no s’adapten a la diversitat i evolució dels vins de l’Empordà, i que caldria un enfocament més obert i contemporani”.
