Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Meteorologia

Les fortes pluges deixen més de 40 litres a l’Alt Empordà i obliguen a tallar diverses carreteres

Els registres més destacats s’han produït a Roses, Navata, Figueres i Cabanes

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja

A Vilafant s'ha tallat el tram comprès entre la piscina i l’Ajuntament.

A Vilafant s'ha tallat el tram comprès entre la piscina i l’Ajuntament. / Marta Bayot

Josep López Navarro

Josep López Navarro

Figueres

El front de tempestes que afecta Catalunya ha deixat més de 40 litres per metre quadrat en diversos punts de l’Alt Empordà. Fins aquest migdia, els registres més destacats s’han produït a Roses (41,4 litres per metre quadrat), Navata (41,1), Figueres (40,7) i Cabanes (40,7), segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

VÍDEO | Forta pluja a Figueres

VÍDEO | Forta pluja a Figueres

Redacció

Així mateix, el fort vent també ha fet acte de presència a la comarca. El registre més elevat s’ha produït a Portbou, on a les 10.54 hores s’ha registrat una ratxa de 81,7 km/h al coll de Belitres, segons les dades meteorològiques recollides aquest matí.

Talls a diverses carreteres

Les fortes pluges d'aquest dijous han provocat acumulacions d’aigua a carreteres i vies urbanes, algunes de les quals han hagut de ser tallades. D'una banda, a Figueres, s’ha tancat el pas del Rec Susanna per acumulació d’aigua, segons ha informat l’Ajuntament. A la ciutat, la pluja ha començat pocs minuts abans de les deu del matí.

D’altra banda, segons ha informat Protecció Civil de Vilafant, aquest matí també s’han tallat la carretera de Borrassà i el Camí dels Oms (en el tram comprès entre la piscina i l’Ajuntament de Vilafant), però el pas ja s’ha reobert.

Perill per intensitat de pluja

Cal recordar que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja a partir de dijous al matí a l'Alt Empordà i bona part de Catalunya.

S'esperen pluges intenses durant tot el matí. S'estima que poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts. L'avís està actiu des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia. A la tarda, s'espera que la intensitat es redueixi. A partir de les 6 de la tarda, es preveu que les precipitacions parin.

Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges fortes a partir de la matinada de dijous al litoral i prelitoral de Tarragona i les Terres de l'Ebre que s'estendran a la resta del litoral central i nord.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
  2. Desallotgen en un sol dia dos immobles ocupats a Figueres
  3. Històries humanes rere el foc del Bulevard 32 de Figueres: 'Se'm van cremar els somnis, va ser desolador
  4. Alumnes de Figueres creen una web per difondre un projecte de recerca amb una universitat dels EUA
  5. Neixen tres cries de llop entre l'Empordà i la Garrotxa: és la primera reproducció a Catalunya gairebé 100 anys després
  6. Figueres construirà una sala polivalent per al retorn del tennis taula a la zona esportiva
  7. Alerta per fortes pluges a l'Alt aquest dijous: poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts
  8. Desmantellen un cultiu de 130 plantes de marihuana al barri de la Marca de l'Ham de Figueres

VÍDEO | Forta pluja a Figueres

VÍDEO | Forta pluja a Figueres

Víctor Puga: "Tenir sol logístic i industrial disponible per a les empreses és fonamental per al nostre país"

Víctor Puga: "Tenir sol logístic i industrial disponible per a les empreses és fonamental per al nostre país"

Gael Rodríguez i Jordi Masquef discuteixen sobre "recuperar el prestigi" de Portbou i Figueres

Gael Rodríguez i Jordi Masquef discuteixen sobre "recuperar el prestigi" de Portbou i Figueres

Oriol Pujol veu “vergonyós” haver tingut diners a Andorra i afirma que, per al seu pare, podria ser “bastant greu” haver d’acudir físicament al judici

Oriol Pujol veu “vergonyós” haver tingut diners a Andorra i afirma que, per al seu pare, podria ser “bastant greu” haver d’acudir físicament al judici

Mor Bárbara Jankavski, coneguda com la "Barbie humana", als 31 anys

Mor Bárbara Jankavski, coneguda com la "Barbie humana", als 31 anys

Lluís Labairu (Transgourmet): “L’hostaleria perd el client de menú que ara menja a l’oficina”

Lluís Labairu (Transgourmet): “L’hostaleria perd el client de menú que ara menja a l’oficina”

Les famílies de l'escola d'educació especial de Blanes acusada de maltractaments reclamen càmeres de videovigilància a les zones comunes

Les famílies de l'escola d'educació especial de Blanes acusada de maltractaments reclamen càmeres de videovigilància a les zones comunes

Pere Padrosa: "Les plataformes de transport que promovem a Europa aporten valor a la transició energètica"

Pere Padrosa: "Les plataformes de transport que promovem a Europa aporten valor a la transició energètica"
Tracking Pixel Contents