Meteorologia
Les fortes pluges deixen més de 40 litres a l’Alt Empordà i obliguen a tallar diverses carreteres
Els registres més destacats s’han produït a Roses, Navata, Figueres i Cabanes
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja
El front de tempestes que afecta Catalunya ha deixat més de 40 litres per metre quadrat en diversos punts de l’Alt Empordà. Fins aquest migdia, els registres més destacats s’han produït a Roses (41,4 litres per metre quadrat), Navata (41,1), Figueres (40,7) i Cabanes (40,7), segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Així mateix, el fort vent també ha fet acte de presència a la comarca. El registre més elevat s’ha produït a Portbou, on a les 10.54 hores s’ha registrat una ratxa de 81,7 km/h al coll de Belitres, segons les dades meteorològiques recollides aquest matí.
Talls a diverses carreteres
Les fortes pluges d'aquest dijous han provocat acumulacions d’aigua a carreteres i vies urbanes, algunes de les quals han hagut de ser tallades. D'una banda, a Figueres, s’ha tancat el pas del Rec Susanna per acumulació d’aigua, segons ha informat l’Ajuntament. A la ciutat, la pluja ha començat pocs minuts abans de les deu del matí.
D’altra banda, segons ha informat Protecció Civil de Vilafant, aquest matí també s’han tallat la carretera de Borrassà i el Camí dels Oms (en el tram comprès entre la piscina i l’Ajuntament de Vilafant), però el pas ja s’ha reobert.
Perill per intensitat de pluja
Cal recordar que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja a partir de dijous al matí a l'Alt Empordà i bona part de Catalunya.
S'esperen pluges intenses durant tot el matí. S'estima que poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts. L'avís està actiu des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia. A la tarda, s'espera que la intensitat es redueixi. A partir de les 6 de la tarda, es preveu que les precipitacions parin.
Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges fortes a partir de la matinada de dijous al litoral i prelitoral de Tarragona i les Terres de l'Ebre que s'estendran a la resta del litoral central i nord.
- El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
- Desallotgen en un sol dia dos immobles ocupats a Figueres
- Històries humanes rere el foc del Bulevard 32 de Figueres: 'Se'm van cremar els somnis, va ser desolador
- Alumnes de Figueres creen una web per difondre un projecte de recerca amb una universitat dels EUA
- Neixen tres cries de llop entre l'Empordà i la Garrotxa: és la primera reproducció a Catalunya gairebé 100 anys després
- Figueres construirà una sala polivalent per al retorn del tennis taula a la zona esportiva
- Alerta per fortes pluges a l'Alt aquest dijous: poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts
- Desmantellen un cultiu de 130 plantes de marihuana al barri de la Marca de l'Ham de Figueres