Mobilitat
Sant Llorenç de la Muga dona a conèixer les línies de mobilitat interior
Celebrarà, aquest divendres al vespre, una jornada de retorn del pla que pretén ordenar la mobilitat a l’interior del poble
L’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga celebrarà, aquest divendres, a les sis de la tarda, a la sala polivalent, la jornada de retorn del procés de participació per debatre sobre la mobilitat al municipi. El govern municipal, a finals de setembre, va fer la presentació de l’estudi i unes taules de treball. Ara ha recollit les enquestes i donarà a conèixer els resultats en aquesta jornada.
Segons explicava recentment l’alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga, Montserrat Brugués, "vam fer aquesta proposta perquè era un tema que sempre ha estat a sobre de la taula. Vam posar-nos en contacte amb el Servei Català de Trànsit i ens ha fet un estudi de possibilitats de circulació, de manera que el nucli històric sigui per a vianants, on només entrin els vehicles autoritzats, com els dels veïns o dels comerços".
El consistori va obrir un procés participatiu i, gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona, va contractar una empresa per coordinar tot el procés participatiu.
Brugués apuntava que "amb l’aparcament, tenim un problema", després que hagin d’inutilitzar l’aparcament del cementiri per ser proper al riu, i no puguin prescindir d’aquest si no en fan un altre. "La majoria de l’any en fem prou amb el de l’entrada del poble, però, al pic de l’estiu, sí que necessitem espais d’aparcament", afegia l’alcaldessa. L’Ajuntament ha aconseguit que el nou aparcament entri dins del projecte Riunatur, de la Diputació de Girona, per a adaptar unes 40 places d’aparcament al costat de la pista poliesportiva.
