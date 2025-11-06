Successos
Un home resulta ferit en ser atacat amb un tornavís en una baralla a Empuriabrava
La Policia Local deté l'agressor per les lesions
Un home va resultar ferit aquest dilluns a la tarda en ser atacat amb un tornavís durant una baralla a Empuriabrava. La Policia Local va detenir un home pels fets.
En l’enfrontament hi van participar dos homes que es van barallar al sector Carlit de la urbanització. Els fets van tenir lloc a la via pública, i la Policia Local de Castelló d'Empúries hi va intervenir després de rebre l’avís.
A conseqüència de l’agressió, un dels implicats va resultar ferit amb un objecte punxant. Va patir lesions lleus i posteriorment va acudir a l’Hospital de Figueres pels seus propis mitjans.
Pel que fa a l’agressor, és un home de 22 anys a qui la Policia Local de Castelló d’Empúries acusa de ser presumpte autor d’un delicte de lesions de caràcter lleu. Els agents van obrir diligències pels fets i el cas continua obert.
Subscriu-te per seguir llegint
- El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
- Desallotgen en un sol dia dos immobles ocupats a Figueres
- Històries humanes rere el foc del Bulevard 32 de Figueres: 'Se'm van cremar els somnis, va ser desolador
- Alumnes de Figueres creen una web per difondre un projecte de recerca amb una universitat dels EUA
- Neixen tres cries de llop entre l'Empordà i la Garrotxa: és la primera reproducció a Catalunya gairebé 100 anys després
- Figueres construirà una sala polivalent per al retorn del tennis taula a la zona esportiva
- Desmantellen un cultiu de 130 plantes de marihuana al barri de la Marca de l'Ham de Figueres
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències