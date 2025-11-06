Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un home resulta ferit en ser atacat amb un tornavís en una baralla a Empuriabrava

La Policia Local deté l'agressor per les lesions

Unes manilles de la Policia Local de Castelló d'Empúries.

Unes manilles de la Policia Local de Castelló d'Empúries. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Empuriabrava

Un home va resultar ferit aquest dilluns a la tarda en ser atacat amb un tornavís durant una baralla a Empuriabrava. La Policia Local va detenir un home pels fets.

En l’enfrontament hi van participar dos homes que es van barallar al sector Carlit de la urbanització. Els fets van tenir lloc a la via pública, i la Policia Local de Castelló d'Empúries hi va intervenir després de rebre l’avís.

A conseqüència de l’agressió, un dels implicats va resultar ferit amb un objecte punxant. Va patir lesions lleus i posteriorment va acudir a l’Hospital de Figueres pels seus propis mitjans.

Pel que fa a l’agressor, és un home de 22 anys a qui la Policia Local de Castelló d’Empúries acusa de ser presumpte autor d’un delicte de lesions de caràcter lleu. Els agents van obrir diligències pels fets i el cas continua obert.

