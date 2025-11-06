Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vins

La DO Empordà programa una nova edició del cicle 'Vins i Monestirs'

Durant el mes de novembre s’organitza una visita en la qual es descobrirà el passat vitivinícola d’aquests espais tot fent un tast de vins

El cicle marida vins i monestirs de l'Empordà.

El cicle marida vins i monestirs de l'Empordà. / DO Empordà

Redacció

Figueres

El Consell Regulador de la denominació d’origen (DO) Empordà programa una nova edició del cicle Vins i Monestirs amb visites a la Vall de Santa Creu, a la Canònica Santa Maria del Roure, a Mas del Vent i a Santa Maria de Panissars. Durant el mes de novembre s’organitza una visita en la qual es descobrirà el passat vitivinícola d’aquests monestirs tot fent un tast de vins. Les propostes tenen lloc els dissabtes, a partir de les 12 del migdia, amb una durada aproximada de dues hores.

L’activitat inclou una visita guiada al recinte i tast de vins. El preu és de 20 € i les entrades ja es poden comprar al web de la DO Empordà. Les places són limitades. L’activitat és coordinada per Clara Poch i Romina Ribera. "L’Empordà és un territori ric de vins i monestirs i aquest fet no és cap coincidència", manifesta el Consell Regulador, animant a la participació en aquest cicle Vins i Monestirs.

