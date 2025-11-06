Successos
Detenen un veí de Garriguella per violar una dona de més de 90 anys
Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta
Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual amb penetració a una dona de més de 90 anys a Garriguella.
Els fets haurien tingut lloc el passat 2 de novembre al domicili de la víctima. Fonts policials indiquen que l’home no hauria exercit violència, tot i que hauria agredit sexualment la dona.
Un familiar de la víctima va denunciar els fets a la comissaria de Figueres, i aquest dijous, a les vuit del matí, els agents van detenir el sospitós.
L’home, de 51 anys, està acusat de moment com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual amb penetració. Els Mossos mantenen el cas obert i estan instruint les diligències, confirmen des del cos policial.
S'hauria guanyat la seva confiança
Víctima i agressor es coneixien. Es tracta d’un veí de la dona d'edat molt avançada, que s’hauria guanyat la seva confiança, possiblement per interessos econòmics, abans d’abusar-ne. L’arrestat té antecedents policials, però no per delictes sexuals.
Com és habitual en aquests casos i marca el protocol, la víctima va ser traslladada a un centre sanitari per a una exploració mèdica, i un forense n’ha fet l’avaluació.
