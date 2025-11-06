Meteorologia
Alerta per fortes pluges a l'Alt Empordà aquest dijous: poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts
Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya
Alerta per fortes pluges a l'Alt Empordà i bona part de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja a partir de dijous al matí.
S'esperen pluges intenses durant tot el matí. S'estima que poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts. L'avís està actiu des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia. A la tarda, s'espera que la intensitat es redueixi. A partir de les 6 de la tarda, es preveu que les precipitacions parin.
El front passa des de les Terres de l'Ebre fins a Girona en diagonal i va travessant tot el territori en menys de 24 hores, entre aquesta matinada i dijous. Tot i que es preveu que les pluges passin de pressa, en algun punt poden acumular més de 50 l/m². Així, Protecció Civil demana informar-se bé sobre l'estat de les carreteres i adequar l'activitat, però descarta per ara prendre mesures.
Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges fortes a partir de la matinada de dijous al litoral i prelitoral de Tarragona i les Terres de l'Ebre que s'estendran a la resta del litoral central i nord.
