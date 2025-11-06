Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Meteorologia

Alerta per fortes pluges a l'Alt Empordà aquest dijous: poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts

Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya

Una noia sota un paraigües.

Una noia sota un paraigües. / Joaquin Corchero - Europa Press

Redacció

Redacció

Figueres

Alerta per fortes pluges a l'Alt Empordà i bona part de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja a partir de dijous al matí.

S'esperen pluges intenses durant tot el matí. S'estima que poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts. L'avís està actiu des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia. A la tarda, s'espera que la intensitat es redueixi. A partir de les 6 de la tarda, es preveu que les precipitacions parin.

El front passa des de les Terres de l'Ebre fins a Girona en diagonal i va travessant tot el territori en menys de 24 hores, entre aquesta matinada i dijous. Tot i que es preveu que les pluges passin de pressa, en algun punt poden acumular més de 50 l/m². Així, Protecció Civil demana informar-se bé sobre l'estat de les carreteres i adequar l'activitat, però descarta per ara prendre mesures.

Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges fortes a partir de la matinada de dijous al litoral i prelitoral de Tarragona i les Terres de l'Ebre que s'estendran a la resta del litoral central i nord.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
  2. Desallotgen en un sol dia dos immobles ocupats a Figueres
  3. Històries humanes rere el foc del Bulevard 32 de Figueres: 'Se'm van cremar els somnis, va ser desolador
  4. Alumnes de Figueres creen una web per difondre un projecte de recerca amb una universitat dels EUA
  5. Neixen tres cries de llop entre l'Empordà i la Garrotxa: és la primera reproducció a Catalunya gairebé 100 anys després
  6. Figueres construirà una sala polivalent per al retorn del tennis taula a la zona esportiva
  7. Desmantellen un cultiu de 130 plantes de marihuana al barri de la Marca de l'Ham de Figueres
  8. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències

El nou pavelló i la sala polivalent de Vilatenim, principals inversions del pressupost de Figueres per al 2026

El nou pavelló i la sala polivalent de Vilatenim, principals inversions del pressupost de Figueres per al 2026

Alerta per fortes pluges a l'Alt Empordà aquest dijous: poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts

Alerta per fortes pluges a l'Alt Empordà aquest dijous: poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts

Mig segle de compromís: Fundació MAPFRE celebra 50 anys d’acció social

Mig segle de compromís: Fundació MAPFRE celebra 50 anys d’acció social

Rick Suárez, president d’AstraZeneca Espanya: “Des de Barcelona impulsem un model pioner d’innovació biomèdica, digital i comercial a Europa”

Rick Suárez, president d’AstraZeneca Espanya: “Des de Barcelona impulsem un model pioner d’innovació biomèdica, digital i comercial a Europa”

Nou Citroën C5 Aircross 2025: el SUV que aposta pel confort, i que ja està disponible a Figueres

Nou Citroën C5 Aircross 2025: el SUV que aposta pel confort, i que ja està disponible a Figueres

La DO Empordà programa una nova edició del cicle 'Vins i Monestirs'

La DO Empordà programa una nova edició del cicle 'Vins i Monestirs'

Sant Llorenç de la Muga dona a conèixer les línies de mobilitat interior

Sant Llorenç de la Muga dona a conèixer les línies de mobilitat interior

La mirada de la pionera del cinema Germaine Dulac reneix de la mà de WunderKammer

La mirada de la pionera del cinema Germaine Dulac reneix de la mà de WunderKammer
Tracking Pixel Contents