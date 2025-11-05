Successos
Un client d'un taxi es posa nerviós en un control a la Jonquera i li troben marihuana a la maleta
Els Mossos el detenen per tràfic de drogues
Un viatge amb taxi fins a França va acabar malament per a un home que el 31 d’octubre, a la Jonquera, transportava marihuana amagada a la seva maleta.
Els Mossos d’Esquadra però havien muntat aquell matí un control a l'N-II, al quilòmetre 774 en sentit França, i van aturar cap al es deu un taxi procedent de l’Empordà. Els agents van comprovar la documentació del conductor i del vehicle. Tot estava correcte, però van adonar-se que el client, assegut al seient del darrere, mostrava una actitud molt nerviosa.
Davant d’aquesta situació, van parlar amb el xofer i van decidir revisar el maleter. A dins hi van trobar l’equipatge del passatger, una maleta que contenia dotze bosses amb més de sis quilos de cabdells de marihuana.
Els Mossos van detenir el passatger, un home de 33 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.
