"Primera" família
Neixen tres cries de llop entre l'Empordà i la Garrotxa: és la primera reproducció a Catalunya gairebé 100 anys després
La Generalitat, obligada ara a redactar un pla de recuperació per a l'espècie, assegura que és una "bona notícia" i que garantirà la coexistència amb els ramats
Gairebé un segle després, una família de llops viu a Catalunya. Tres cries nascudes en llibertat a l'Alt Empordà confirmen la primera reproducció de l'espècie en territori català des de la primera meitat del segle XX. El que durant les dues últimes dècades havien estat només incursions esporàdiques d'exemplars procedents dels Alps francesos i italians es converteix ara en la presència estable d'una unitat familiar i no únicament d'individus divagants.
En els últims anys, el nombre d'exemplars que exploraven el turó català havia anat en augment. La majoria d'ells eren mascles. Però tot va canviar amb l'aparició d'una femella als voltants de la localitat de Cistella. La lloba va ser vista juntament amb un mascle l'octubre de 2024. Era la primera que es veia des de 2008. Ara, un any després, ha succeït el que la majoria d'experts veien com "probable": la parella de cànids s'ha reproduït i la femella ha donat a llum almenys tres cadells.
La nova família, encara poc nombrosa, marca una fita ecològica i simbòlica però també canvia la situació d'aquest carnívor a la comunitat autònoma. El llop ha deixat oficialment d'estar extingit com a animal reproductor a Catalunya i passa a ser una espècie en perill d'extinció. Això significa que la Generalitat haurà de redactar un pla de recuperació per a l'espècie i, alhora, garantir la coexistència d'aquests llops amb la ramaderia extensiva de cabres i ovelles.
El grau de protecció del llop va ser rebaixat a Europa per permetre algunes captures sempre que l'espècie estigui en un estat ecològic favorable. De moment, és evident que Catalunya, amb el primer cas de cria en un segle, encara no ha arribat a aquest escenari.
Daines, cabirols i porcs senglars
Els dos exemplars adults i els tres cadells, durant els últims mesos, han passat desapercebuts a la zona i han basat la seva dieta en la captura de daines, cabirols i fins i tot porcs senglars. De fet, des que aquesta família de llops existeix, no ha causat cap atac als ramats propers. Cal assenyalar que alguns dels pastors del territori, a la frontera entre l'Alt Empordà i la Garrotxa, després de patir baixes, van prendre mesures de protecció que els suposen una feina extra a l'hora de manejar els animals.
El cos d'Agents Rurals ha realitzat un seguiment exhaustiu de la parella i, finalment, el que en un principi tan sols eren indicis no confirmats és ara una realitat. Els petits llops, els primers nascuts a Catalunya des del retorn de l'espècie, tenen ja entre quatre i cinc mesos de vida i es troben en bon estat i ben alimentats.
El Govern, que ja feia temps que treballava en un pla de gestió, haurà d'accelerar ara les inversions i els tràmits per tenir-lo llest i per compaginar-lo amb el pla de recuperació. Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica, considera que la tornada del llop com a espècie reproductora és "una bona notícia" i defensa que es redoblaran les mesures perquè els ramaders puguin "conviure amb l'espècie" i ser compensats de forma "ràpida i eficaç" quan es reprodueixin atacs.
Bateria de mesures
Les accions que emprengui l'Executiu català a partir d'ara aniran en dues direccions. D'una banda, cal protegir la seguretat d'aquesta família i evitar molèsties per part de curiosos i fins i tot aficionats a la naturalesa. Els Agents Rurals s'encarregaran de garantir la tranquil·litat dels llops i de continuar el seguiment.
Però en paral·lel, mentre s'elabora el document que ha de contribuir a preservar l'espècie i els seus hàbitats (molt diversos: s'adapta a la muntanya, camp, prats...), l'Administració llançarà una sèrie de mesures per reduir els danys a la ramaderia. De moment, es treballa perquè tots els pastors de zones on hi ha llops, encara que no hagin patit atacs, puguin accedir a ajuts per disposar de GPS i instal·lar tanques per tancar els ramats durant la nit. També s'ha plantejat crear un esquadró de voluntaris que dialogui directament amb els ramaders perquè rebin suport.
L'oposició del sector agrícola i ramader a la presència del llop és coneguda des de fa temps. No obstant això, l'animal ha arribat a Catalunya de forma natural per l'expansió de l'espècie a Europa i la Generalitat, com a òrgan competent en matèria de biodiversitat, té l'obligació d'afrontar aquesta gestió. Avui dia, a Catalunya hi ha una desena de llops aproximadament dels quals es té constància. La novetat és la confirmació de la primera parella des de la seva extinció i el naixement d'aquestes tres cries.
