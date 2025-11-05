Educació
Les famílies dels alumnes de l'escola de Palau de Santa Eulàlia denuncien el tancament "injustificat" del centre
L'Ajuntament defensa que el clausura per problemes econòmics i perquè només hi ha dos alumnes del poble
L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'Escola de Palau de Santa Eulàlia ha denunciat que el tancament del centre no està justificat. L'entitat ha assegurat que "no hi ha cap argument tècnic ni econòmic" per cessar l'activitat de "l'únic espai educatiu al municipi". Per això demanen una revisió "immediata" de la decisió de clausurar-lo, que el Departament d'Educació actuï de mediador per garantir la continuïtat del projecte i que es creï una taula amb el consistori, la Conselleria i l'AFA per "trobar solucions reals". L'alcalde del municipi, Xavier Baldrich, ha defensat la decisió perquè havien de retallar despeses i ha assegurat que "només hi ha dos alumnes de l'escola que viuen al poble".
Preocupació a l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'Escola de Palau de Santa Eulàlia arran del tancament del centre que ha anunciat el Departament d'Educació i que ha generat la seva "profunda indignació i rebuig". Segons han denunciat les famílies en un comunicat, no hi ha "cap argument tècnic ni econòmic" que justifiqui la seva clausura. L'AFA recorda, a més, que actualment hi ha 18 alumnes i que és l'únic espai educatiu i comunitari del municipi. "Tot i aquest funcionament actiu i plenament normal, l'alcalde ha comunicat la seva voluntat de no cedir més el local municipal on s'ubica l'escola, fet que n'impossibilita la continuïtat", retreu el text.
En aquest sentit, han lamentat que "només fa quatre anys" que es va reobrir el centre, "amb el suport explícit" de la conselleria, "que va reconèixer la importància del projecte pedagògic i va aportar finançament específic per fer-ho viable". Les famílies sostenen que des que va obrir l'escola ha funcionat amb total normalitat, "fins que l'Ajuntament ha decidit unilateralment forçar-ne el tancament, sense cap dada ni informe objectiu que ho avali".
"És inconcebible que es tanqui una escola en ple funcionament, amb alumnat, conveni vigent i suport del Departament, sense cap justificació més enllà de la voluntat d’un alcalde. És un atac directe al dret a l’educació i al futur del poble", assenyala l'escrit.
Per això "exigeixen" la revisió "immediata" de la decisió de tancament, la mediació del Departament d'Educació per garantir la continuïtat del projecte, i la creació d'una taula institucional amb l'Ajuntament, la Conselleria i l'AFA per trobar solucions reals. "Sense escola, Palau de Santa Eulàlia queda condemnat al despoblament i a la pèrdua d’activitat i cohesió social", conclou el comunicat.
Problemes econòmics i només dos nens del poble
Des de l'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia, però, argumenten que s'ha pres la decisió de deixar de cedir el local municipal on s'ubica l'escola per una qüestió econòmica i perquè només atén dos nens del poble, que són germans. En declaracions a l'ACN, l'alcalde de la localitat, Xavier Baldrich, ha explicat que quan van entrar a governar l'any 2023 es van trobar un dèficit de 124.000 euros, en un poble que té un pressupost ordinari de 200.000.
Arran d'això, assenyala l'alcalde, van haver de fer un pla de sanejament obligats per part de la Tutela Financera dels ens locals de la Generalitat. Aquest pla contempla la reducció de despeses, entre les quals les de l'escola. A més, aquesta supressió ve justificada també perquè només dos dels infants que atén el centre -entre bressol, primària i secundària- són de Palau de Santa Eulàlia, segons Baldrich. Això, assenyala l'alcalde, fa que s'estigui donant servei a criatures de fora del municipi quan els recursos "són tan minsos".
Amb relació al fet que el poble va tenir superàvit en el darrer exercici i que l'AFA argumenta com un motiu per mantenir el centre obert, Xavier Baldrich ho justifica per l'avançament de les subvencions que van rebre de la Diputació de Girona.
