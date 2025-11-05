Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Moda

Figueres acull un diàleg entre la moda internacional i la creativitat contemporània amb una desfilada d'autor

Creativity Experience torna el 22 de novembre al Casino Menestral Figuerenc amb la participació especial de l’artista Jacques Capdeville

La trobada continuarà amb una exposició d’art contemporani i culminarà amb una performance de clausura

Presentació al Casino Figuerenc de la nova edició de Creativity Experience

Presentació al Casino Figuerenc de la nova edició de Creativity Experience / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

El Casino Menestral Figuerenc acollirà el pròxim 22 de novembre a les 20:15 hores una nova edició de Creativity Experience, un esdeveniment organitzat per Anònims Creativity Projects/Anònims Creativity Market i Cafè del Casino que celebra la creativitat en la seva forma més essencial: com a llenguatge comú entre disciplines, estètiques i emocions.

Projecció internacional

Creativity Experience es presenta com una proposta que uneix talent, sensibilitat i innovació, situant Figueres com a punt de trobada entre disciplines i mirades creatives. L’esdeveniment s’inaugurarà amb una desfilada de moda d’autor, protagonitzada per dissenyadors japonesos de projecció internacional, presents a les setmanes de la moda més reconegudes del món — París, Nova York, Tòquio i Milà. Un dels dissenyadors participants forma part, a més, del calendari oficial de la Fédération Française de la Haute Couture et de la Mode, consolidant així la presència d’aquest talent en l’escena internacional.

Una experiència sensorial

A través d’un llenguatge estètic que combina innovació, minimalisme i sensibilitat conceptual, la desfilada proposa una experiència visual i emocional on la moda es converteix en expressió artística i reflexió sobre la bellesa essencial de les formes.

En aquesta ocasió, Creativity Experience compta amb la participació especial de l’artista Jacques Capdeville, que dialogarà amb la proposta de moda mitjançant una intervenció artística creada especialment per a l’esdeveniment. La seva presència reforça el vincle entre moda, art i pensament creatiu, ampliant els límits de l’experiència sensorial.

Notícies relacionades i més

La jornada continuarà amb una exposició d’art contemporani i culminarà amb una performance de clausura, activitats que mantindran obert l’espai al públic els dies posteriors, convidant-lo a explorar la relació entre disciplines des d’una mirada nova i sensible.

TEMES

Tracking Pixel Contents