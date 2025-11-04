Mobilitat
Restablertes l'RG1 i l'R11 entre Llançà i Portbou, que havien estat tallades per una incidència a la catenària
Les dues línies registren retards que poden superar els 15 minuts
Figueres
La circulació de l'RG1 i l'R11 ha quedat restablerta entre les estacions de Llançà i Portbou, després d'haver estat tallada més d'una hora per una incidència a la catenària, segons ha informat Adif. En un primer moment s'ha recuperat la circulació per via única, i passades les 11.30 hores s'ha recuperat del tot.
Mentre ha durat el tall, Renfe ha gestionat un servei alternatiu per carretera. Les dues línies registren retards que poden superar els 15 minuts a conseqüència d'aquesta incidència.
