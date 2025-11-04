Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mobilitat

Restablertes l'RG1 i l'R11 entre Llançà i Portbou, que havien estat tallades per una incidència a la catenària

Les dues línies registren retards que poden superar els 15 minuts

Una persona entra en un tren de Rodalies. m

Una persona entra en un tren de Rodalies. m / David Zorrakino

ACN

Figueres

La circulació de l'RG1 i l'R11 ha quedat restablerta entre les estacions de Llançà i Portbou, després d'haver estat tallada més d'una hora per una incidència a la catenària, segons ha informat Adif. En un primer moment s'ha recuperat la circulació per via única, i passades les 11.30 hores s'ha recuperat del tot.

Mentre ha durat el tall, Renfe ha gestionat un servei alternatiu per carretera. Les dues línies registren retards que poden superar els 15 minuts a conseqüència d'aquesta incidència.

TEMES

Tracking Pixel Contents