Circulació interrompuda a l'RG1 i l'R11 entre Llançà i Portbou per una incidència a la catenària

Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera

Imatge d'arxiu d'un tren. / Josep López

ACN

Figueres

L'RG1 i l'R11 es troben sense circulació entre les estacions de Llançà i Portbou per una incidència a la infraestructura, segons ha informat Renfe. Tècnics d'Adif treballen per resoldre l'avaria. Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera.

