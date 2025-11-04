Mobilitat
Circulació interrompuda a l'RG1 i l'R11 entre Llançà i Portbou per una incidència a la catenària
Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera
Figueres
L'RG1 i l'R11 es troben sense circulació entre les estacions de Llançà i Portbou per una incidència a la infraestructura, segons ha informat Renfe. Tècnics d'Adif treballen per resoldre l'avaria. Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera.
