Enologia
El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
L'empresa de Jaume Serra i Sílvia Vilà ha pres la decisió després que un dels seus vins més emblemàtics hagi estat desqualificat pel consorci d’inspecció i control
Conisderen que "les normes actuals no s’adapten a la diversitat i evolució dels vins de l’Empordà, i que caldria un enfocament més obert i contemporani"
Les aigües baixen mogudes en el Consell Regulador dels vins de la Denominació d'Origen Empordà després que un dels seus cellers de llarga trajectòria, Masia Serra de Cantallops, hagi anunciat la seva sortida d'aquest organisme a causa d'una desavinença directa amb les seves decisions tècniques. Jaume Serra i Sílvia Vilà, enòlegs i propietaris de l'empresa, ho han fet públic, aquest dimarts, en un comunicat a través del qual anuncien que han pres aquesta decisió "amb tristesa i consternació", davant "la difícil decisió de deixar la DO Empordà, després de gairebé trenta anys vinculats a la denominació".
El principal motiu d'aquesta sortida, ha arribat "després que un dels nostres vins més emblemàtics, el Gneis 2015, ha estat desqualificat pel consorci d’inspecció i control, l’òrgan responsable de supervisar que els vins de la DO compleixin el Plec de Condicions de la DO Empordà. El Gneis 2015 és un vi de guarda, complex i profund, reconegut durant anys per professionals i amants del vi, i fins avui s’havia comercialitzat sota el paraigua de la DO Empordà amb excel·lents valoracions. Des del 1996, treballem amb passió per elaborar vins que expressin la força, la mineralitat i la singularitat del nostre territori. El Gneis 2015 representa aquest esperit: un vi que transmet el pas del temps, la textura de la pedra i la memòria del sòl empordanès".
Un moviment gens exclusiu
Els responsables de Masia Serra deixen clar ser conscients que "la nostra decisió no és única. En diferents zones vitivinícoles d’Europa, cellers amb una visió pròpia han viscut situacions similars. El marc normatiu de la DO Empordà estableix que tots els vins amb Denominació d’Origen han de superar anàlisis químiques i tests organolèptics, en què s’avaluen aspectes com el color, la limpidesa, l’aroma i el gust. Aquest procediment, gestionat pel consell regulador, assegura l’homogeneïtat dels vins dins de la denominació, però sovint limita l’expressió de vins que volen explorar altres camins. El nostre cas n’és un exemple: el Gneis 2015, un vi de guarda que tradicionalment no se serveix fred, pot mostrar una lleu turbidesa quan es refreda, deguda a la precipitació natural de tartrats i polifenols després de llargues guardes en ampolla. Aquesta característica és completament normal, inofensiva i desapareix quan torna a temperatura ambient, i és habitual en vins negres de llarga criança i embotellats sense filtració agressiva, reflectint la seva evolució i complexitat naturals. Malgrat això, ha estat considerat 'fora de paràmetre' pel consorci".
Sílvia Vilà i Jaume Serra expliquen que aquest fet "ens ha dut a reflexionar sobre el sentit de pertànyer a una denominació que no reconeix determinades formes d’expressió del territori. Considerem que les normes actuals no s’adapten a la diversitat i evolució dels vins de l’Empordà, i que caldria un enfocament més obert i contemporani per valorar projectes que busquen autenticitat per damunt de la uniformitat". A partir d'aquesta constatació, Masia Serra anuncia que "des de la collita 2025, el Gneis i la resta dels nostres vins deixaran de portar l’etiqueta de la DO Empordà. Continuarem treballant amb la mateixa passió i respecte pel paisatge, la vinya i la tradició, fidels al nostre propòsit de transmetre l’essència de l’Empordà en cada ampolla. Masia Serra continuarà essent Masia Serra -un celler que creu en el territori, en la seva gent i en la llibertat de fer vins que expliquen històries reals", afegint com a colofó que "aquesta decisió no és un trencament, sinó un acte de coherència i llibertat creativa. Continuarem defensant els valors que ens han guiat des del principi: vins amb ànima i identitat pròpia".
El celler
Masia Serra és un celler situat al petit poble de Cantallops, just al cor de l’Empordà. És fruit d’una tradició familiar que emergeix amb força l’any 1996, quan Jaume Serra i Sílvia Vilà, després d’acabar els seus estudis d’Enologia i d’Econòmiques respectivament, van decidir engegar la seva pròpia aventura vitivinícola i projecte de vida, començant a elaborar unes poques ampolles de la petita vinya de garnatxa negra que havia plantat l’avi d’en Jaume l’any 1961. El seu pas per l’emblemàtic Châteaux Pêtrus a Bourdeaux, va marcar el camí que volien seguir des dels seus inicis.
El celler és també un dels grans exemples de l'aprofitament enoturístic i enogastronòmic de l'Empordà, amb una reconeguda agenda d'activitats en el transcurs de l'any.
