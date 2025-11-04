Prevenció d'incendis
Agricultura actua a la carretera d'accés a Cadaqués, un punt crític en cas d'incendi al cap de Creus
Els treballs pretenen reduir el risc d'extenció del foc cap al Pení i a l'única entrada al municipi
El Departament d’Agricultura, Bombers de la Generalitat i el Parc Natrual del Cap de Creus han finalitzat els treballs de prevenció d’incendis a la zona del coll de Perafita i de la carretera de Cadaqués , la GI-614. L'objectiu de l'actuació és evitar que un incendi que s’hagi iniciat al nord de la carretera de Perafita-Cadaqués pugui arribar a travessar-la a causa de la tramuntana, i avançar de flanc cap al sud, afectant tota el vessant de la muntanya del Pení i l’únic accés a la població de Cadaqués. Aquesta carretera durant els mesos d’estiu té una alta freqüentació i acostuma a ser molt transitada en les hores de més perill d’incendi. Aquests treballs també permeten potenciar nous hàbitats d’espais oberts, molt valuosos al Parc Natural.
La zona on s'han centrat els treballs ha estat especialment casticada pels incnedis en els darrers 30 anys. Aquest estiu mateix, el 14 de juny de 2025, un petit incendi va afectar 14 hectàrees al nord de la carretera GI-614. L’elevat risc d’incendi, juntament amb l’elevada freqüentació de visitants durant el període estival, concentrant milers de persones diàriament i generant importants embussos a la carretera, pot suposar una situació de risc davant un possible incendi forestal. A més, l’actuació permetrà recuperar espais oberts, un hàbitat molt valuós al Parc Natural, atès que acull espècies d’interès ecològic que es troben en regressió al Parc i al conjunt del país, especialment papallones, ortòpters i ocells d’hàbitats de prats, brolla esclarissada i pastura.
Les actuacions han consistit a crear una franja de trànsit de dos metres d'amplada a continuació dels treballs de manteniment que porta a terme el Servei Territorial de Carreteres i de les tasques de manteniment que el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) va fer el passat hivern.
Les franges s'han ampliat a les zones de corbes per millorar la visibilitat. S'ha actuat en 25.770 metres quadrats. Estassada, aclarida d'arbres, tanys (triar i deixar només alguns dels rebrots perquè la vegetació creixi més ordenada) i la trituració de restes vegetals han estat els treballs.
El punt on s'ha actuat se situa entre els termes del Port de la Selva, Cadaqués i Roses.
El foc, cap al Pení i Cadaqués
Des del Departament d'Agricultura expliquen que el coll de Perafita forma un col·lector de vent cap on tendirien a pujar els incendis provinents de la zona del Port de la Selva. A partir d'aquí el foc baixaria cap al mar en direcció a Cadaqués i es podria obrir també pel flanc dret cap a la falda de Pení.
Els treballs que s'han portat a terme permeten reduir la càrrega de combustible en tota l'àrea del coll, aprofitant la discontinuïtat dels conreus i millorant la zona de pastura actualment existents. En cas de produir-se un incendi, es donaria en un punt conflictiu per l'elevat volum de trànsit, perquè és l'únic accés per carretera a Cadaqués i també per accedir els mitjans d'extinció.
