Dol perinatal

Vilajuïga inaugura nou espai de dol perinatal

És un lloc per "recordar, honorar i donar veu a un silenci que moltes famílies comparteixen"

El nou espai.

El nou espai. / Josep Maria Dacosta

Vilajuïga

Vilajuïga ha habilitat un nou espai de dol perinatal. Va ser inaugurat el 15 d’octubre, Dia Mundial del Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal, i és un lloc per "recordar, honorar i donar veu a un silenci que moltes famílies comparteixen".

A l’espai s’hi pot llegir la inscripció següent: "Fins i tot el més petit dels peus té el poder de deixar petjades eternes en aquest món".

El dol perinatal és el procés de dol que viuen les famílies quan es produeix la pèrdua d’un nadó durant l’embaràs, el part o els primers dies de vida. Aquesta pèrdua es defineix habitualment com aquella que té lloc des de la setmana 22 de gestació fins al dia 28 de vida del nounat. A Espanya, es calcula que hi ha al voltant de 2.000 pèrdues perinatals a l’any, entre morts fetals tardanes i mort neonatal. Aquest fet, sovint silenciat, comporta un impacte emocional molt rellevant i exigeix un reconeixement social i sanitari adequats.

