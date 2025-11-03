Successos
Cues quilomètriques a l'AP-7 a la Jonquera per l'incendi d'un vehicle
No s'han hagut de lamentar ferits
Circular per l’AP-7 aquest dilluns al migdia està sent especialment complicat a l’altura de la Jonquera. Un cotxe s’ha incendiat i ha provocat retencions d’aproximadament de tres quilòmetres. Abans, però, el succés ha obligat a tallar la via durant prop de tres quarts d’hora. Posteriorment, s'ha obert un dels carrils fins a la retirada del vehicle i l'obertura total al trànsit.
L’incendi del vehicle s’ha declarat poc abans de la una del migdia, al quilòmetre 5,5 de l’autopista en sentit Girona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
Els Bombers han sufocat les flames que han generat molt fum i han cremat el vehicle. Afortunadament, l’incident s’ha saldat sense ferits.
A la zona també hi han treballat els Mossos d'Esquadra de Trànsit que han regulat la situació viària i el SEM.
