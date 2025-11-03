Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Cues quilomètriques a l'AP-7 a la Jonquera per l'incendi d'un vehicle

No s'han hagut de lamentar ferits

Una imatge d'una dotació dels Bombers.

Una imatge d'una dotació dels Bombers. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

La Jonquera

Circular per l’AP-7 aquest dilluns al migdia està sent especialment complicat a l’altura de la Jonquera. Un cotxe s’ha incendiat i ha provocat retencions d’aproximadament de tres quilòmetres. Abans, però, el succés ha obligat a tallar la via durant prop de tres quarts d’hora. Posteriorment, s'ha obert un dels carrils fins a la retirada del vehicle i l'obertura total al trànsit.

L’incendi del vehicle s’ha declarat poc abans de la una del migdia, al quilòmetre 5,5 de l’autopista en sentit Girona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

Els Bombers han sufocat les flames que han generat molt fum i han cremat el vehicle. Afortunadament, l’incident s’ha saldat sense ferits.

A la zona també hi han treballat els Mossos d'Esquadra de Trànsit que han regulat la situació viària i el SEM.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'antiga sitja de cereals de can Guillamet de Figueres ja és història
  2. Figueres multa dos comerços per no retolar en català
  3. La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la DANA, ingressada a l’hospital després de patir una crisi
  4. Les icòniques cadires de Dida, les preferides de Dalí, tornaran a brillar a la casa de Portlligat
  5. L'Associació Anca fa una nova crida d'ajuda per mantenir un centenar de gats de carrer a Figueres
  6. Rescat en helicòpter: un caçador ferit en ser envestit per un senglar a Les Presses
  7. Figueres tindrà un nou aparcament públic entre les estacions de tren i autobusos
  8. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències

Figueres engloba en una sola APP tots els serveis d'atenció ciutadana a les incidències

Figueres engloba en una sola APP tots els serveis d'atenció ciutadana a les incidències

Feijóo reivindica Mazón com a víctima d’una "caça de bruixes" que li ha donat "una lliçó" a Sánchez i demana a Vox que "faciliti" el substitut

Feijóo reivindica Mazón com a víctima d’una "caça de bruixes" que li ha donat "una lliçó" a Sánchez i demana a Vox que "faciliti" el substitut

El Peralada i el Tona compleixen el guió amb un empat sense gols

El Peralada i el Tona compleixen el guió amb un empat sense gols

Vilaplana declara que Mazón va firmar documents de treball a El Ventorro i estava pendent del mòbil

Vilaplana declara que Mazón va firmar documents de treball a El Ventorro i estava pendent del mòbil

Quan un nòrdic entén més Catalunya que molts catalans

Quan un nòrdic entén més Catalunya que molts catalans

Protesta a la Catalunya Nord contra el sacrifici de 80 vaques infectades amb dermatosi nodular

Protesta a la Catalunya Nord contra el sacrifici de 80 vaques infectades amb dermatosi nodular

Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: “Aquest simple paper et pot estalviar milers d’euros”

Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: “Aquest simple paper et pot estalviar milers d’euros”

L'ànec a la taronja que va volar de París a l'Empordà

L'ànec a la taronja que va volar de París a l'Empordà
Tracking Pixel Contents