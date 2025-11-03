Solidaritat
Els mariners emblemàtics de Cadaqués es converteixen en models per una bona causa
El fotògraf José Ignacio Piris retrata els últims 'Llops de mar' del poble en un projecte que combina tradició, art i solidaritat
Els beneficis es destinaran íntegrament a l’Hospital Residència de Cadaqués
A Cadaqués, poble mariner per excel·lència, els 'Llops de mar' -els pescadors de tota la vida- són molt més que una figura imprescindible. Són memòria viva, identitat i patrimoni humà. A partir d’una idea sorgida del pescador més jove del poble, en Samu, el fotògraf José Ignacio Piris ha creat un projecte que combina emoció, humor i solidaritat: un calendari amb dotze retrats d’aquests mariners icònics, que es posarà a la venda per recaptar fons per a l’Hospital Residència de Cadaqués.
Toc d'humor i bogeria
"Volíem fer alguna cosa bonica, propera i útil. I res millor que retratar els nostres mariners amb un toc d’humor i bogeria, com correspon a la gent d’aquí", explica Piris. Per evitar polèmiques, va deixar que fossin els mateixos pescadors qui seleccionessin els 12 protagonistes. "Darrere de cada mariner hi ha una persona. I aquest era un dels reptes: mostrar la seva humanitat".
El projecte s’ha gestat al llarg de tot l’any: més de 600 fotografies preses en sessions que buscaven trencar amb la rigidesa habitual del retrat, mostrant els "llops" com mai s’havien vist. A més, la portada del calendari és una obra del pintor Danilo Fernández, també de Cadaqués, que ha aportat la seva visió artística de forma altruista. Aquesta peça serà exposada a la Societat L’Amistat i es rifarà durant les festes nadalenques, amb butlletes a només 2 €, perquè tothom pugui participar-hi.
Suport dels artistes locals
El projecte compta amb el suport de CREA Cadaqués, l’associació d’artistes local, que ajudarà en la promoció i venda del calendari als comerços del poble. "La resposta ha estat increïble. Tothom s’ha bolcat sabent que és per la gent gran del poble. I si tot va bé, l’any vinent potser fem el calendari de les 'Llobes de mar', dedicat a les dones que viuen del mar", avança Piris amb il·lusió.
Un homenatge viu
Aquest calendari és un homenatge viu a una generació que ha viscut el mar com ofici i com estil de vida. I ara, gràcies a la fotografia i a la solidaritat, aquests "llops" tornen a deixar empremta al cor del seu poble, asseguren els promotors de la iniciativa. El preu del calendari és de 15 euros.
