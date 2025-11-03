Successos
Dos anys de presó pel conductor que va atropellar mortalment un jove amb patinet a Empuriabrava i va fugir
L'acusació particular recorrerà contra la sentència per tal que s'anul·li i agreujar la pena i s'inclogui la conducció temerària
El conductor que va atropellar mortalment un jove de 19 anys que circulava en patinet a Empuriabrava i va fugir del lloc dels fets ha estat condemnat a dos anys de presó.
El Jutjat Penal número 1 de Figueres ha dictat sentència condemnatòria contra J.M.S. M., responsable de l’atropellament de Daniel Mauriz Hernández, l’octubre de 2021, mentre aquest tornava de treballar en patinet.
La sentència imposa dos anys de presó per homicidi per imprudència i abandonament del lloc de l’accident. Les proves d’alcoholèmia realitzades després del sinistre van resultar positives, i el conductor va abandonar el lloc a peu.
La fiscalia l’acusava d’homicidi per imprudència menys greu i d’un delicte contra la seguretat viària, i sol·licitava quatre anys de presó, multa de 6.480 euros i prohibició de conduir durant el període de condemna. L’acusació particular va elevar la petició fins a vuit anys de presó.
Recurs a l'Audiència
El despatx Vosseler Advocats, que representa la família de la víctima, ha criticat que “la pena imposada resulta insuficient per a compensar el mal irreparable causat” i anuncia la presentació immediata d’un recurs d’apel·lació davant l’Audiència Provincial de Girona.
“Casos com aquest deixen un sabor agredolç als familiars, per més condemna que hi hagi, perquè cap pena és comparable al dolor que patiran tota la vida”, afirma Álvaro Machado, advocat del despatx. “Cap condemna retornarà Daniel, però la justícia ha de ser proporcional al menyspreu per la vida mostrat en els fets provats.”
L’objectiu del recurs és declarar la nul·litat de la sentència i agreujar la pena, insistint en la inclusió del delicte de conducció temerària en la resolució judicial, segons el despatx legal. Durant el judici, l’acusació particular havia demanat quatre anys de presó, argumentant que el conductor circulava sota els efectes de l’alcohol, a una velocitat molt superior a la permesa i sense adoptar cap precaució, amb un manifest menyspreu per la vida de la víctima.
Campanya per reformar la llei
Vosseler Advocats, en nom de la família de Daniel, va liderar el 2022 una campanya de recollida de signatures per demanar al Congrés una reforma legislativa que inclogui la figura del dol eventual en casos de conducció temerària sota els efectes de l’alcohol o drogues, per tractar aquests casos com a homicidi dolós i no com a imprudència simple, amb penes més elevades. Aquesta figura és coneguda com a homicidi viari.
