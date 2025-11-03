Exercici 2026
Castelló d'Empúries impulsa unes ordenances fiscals que congelen impostos i fomenten l'habitatge assequible
S'han aprovat inicialment amb els vots favorables de l’equip de govern i de la CUP
El Ple de l’Ajuntament de Castelló d'Empúries ha aprovat inicialment les ordenances fiscals per a l’exercici 2026 amb els vots favorables de l’equip de govern i de la CUP. El nou paquet d’ordenances es basa en tres pilars fonamentals: mantenir la pressió fiscal congelada, fomentar l’habitatge assequible i impulsar mesures de caràcter social i ambiental.
Segons ha destacat l’alcaldessa, Anna Massot, les modificacions “no suposen cap increment d’impostos, taxes ni preus públics” i responen a l’objectiu de “fer unes ordenances més justes, actualitzades i alineades amb les necessitats reals del municipi”.
Massot ha expressat la seva satisfacció per l’acord: “Són unes ordenances bones per al municipi, justes per a la ciutadania i coherents amb la nostra manera de governar: amb responsabilitat i sentit social”.
Habitatge: incentivar el lloguer assequible
Una de les principals novetats és la incorporació del recàrrec per habitatges buits de grans tenidors, d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals. La mesura només afecta aquells propietaris amb quatre o més pisos desocupats sense causa justificada i té com a objectiu incentivar que aquests immobles s’incorporin al mercat de lloguer per augmentar l’oferta disponible.
Paral·lelament, l’Ajuntament manté activa la Borsa de Lloguer Assequible Municipal, que ofereix garanties i bonificacions als propietaris que hi cedeixin els seus habitatges. “No es tracta de penalitzar la desocupació, sinó de donar opcions reals i segures perquè els pisos buits es converteixin en oportunitats per a les famílies del municipi”, ha remarcat Massot.
Bonificacions i noves mesures socials i ambientals
Les noves ordenances inclouen diverses modificacions d’impacte directe sobre la ciutadania:
- Bonificació del 90% de l’ICIO per a la substitució de banyera per dutxa a partir dels 65 anys, per afavorir l’adaptació dels habitatges a la gent gran.
- Bonificació del 90% per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, fomentant la mobilitat sostenible.
- Supressió de la taxa pels informes policials d’accidents, que passen a ser gratuïts en compliment de la normativa estatal.
- Correccions tècniques i actualitzacions en la taxa de retirada de vehicles i en els preus públics, sense increments, eliminant tarifes de serveis que ja no es presten.
- Incorporació del llibre “Castelló d’Empúries a la llum del fogatjament de 1496” al catàleg de publicacions municipals.
Responsabilitat fiscal i sensibilitat social
L’alcaldessa ha subratllat que el nou marc fiscal manté congelada la pressió tributària i alhora reforça les polítiques socials i ambientals del municipi.
Massot ha lamentat, però, la falta de suport d’alguns grups municipals i ha posat en dubte “la responsabilitat i la sensibilitat social” dels qui han votat en contra: “Aquestes ordenances no apugen impostos, ajuden les persones grans, fomenten la sostenibilitat i incentiven l’habitatge assequible. Costa entendre que algú s’hi oposi”.
Tramitació
El projecte de modificació de les ordenances fiscals es va aprovar provisionalment en el ple extraordinari de dijous passat. Ara s’obre un període d’exposició pública de trenta dies hàbils. Si no es presenten al·legacions, les ordenances quedaran aprovades definitivament abans de finals d’any i entraran en vigor l’1 de gener de 2026.
