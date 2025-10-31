1 de novembre
Quins supermercats estaran oberts per Tots Sants a l'Alt Empordà?
L’obertura o tancament de les grans cadenes varia en funció de la ubicació de l’establiment i de la política comercial de cada grup
L’1 de novembre, dia de Tots Sants, és un dels nou festius nacionals que marca el calendari laboral del 2025 per a tots els territoris.
L’obertura o tancament de les grans cadenes varia en funció de la ubicació de l’establiment i de la política comercial de cada grup. Mentre que algunes botigues romandran completament tancades, d’altres obriran amb horaris reduïts o especials. En aquest article t'oferim una llista amb els horaris d'alguns supermercats i hipermercats de l'Alt Empordà.
La cadena Bonpreu Esclat obrirà els seus establiments a la comarca en diferents horaris segons el municipi. A Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, la Jonquera, Roses i l'Escala l'1 de novembre el supermercat obrirà de 9 h a 21h. En canvi, a Figueres el supermercat situat a la plaça de Joan Tutau Vergés obre de 9 h a 14.30 h. I els que es troben a l'Avinguda Països Catalans i al Carrer Nou estaran oberts en horari habitual de 9 h a 21h.
La cadena de supermercats valenciana té el costum de tancar la majoria de diumenges i festius per al descans dels treballadors, però l’1 de novembre serà una excepció: els establiments de Castelló d'Empúries, Figueres, Roses i l'Escala obriran de 9 a 15 h per facilitar les compres durant el cap de setmana de la Castanyada i Halloween, un dels més concorreguts de la tardor.
La cadena de supermercats Aldi, una de les més concorregudes de la comarca, estarà oberta per la festivitat de Tot Sants. Podeu anar a les botigues que té a Figueres, Castelló d'Empúries i l'Escala en l'horari habitual de 9 a 21 h. Tot i així, és aconsellable consultar els horaris a la seva web per assegurar-ho.
Pel que fa a Lidl, els seus supermercats romandran oberts durant el dia de Tots Sants a l'Alt Empordà en el seu horari habitual. No obstant això, si vols assegurar-te de l’horari d’obertura en els locals de Figueres, Roses, Castelló d'Empúries i l'Escala, pots consultar la seva pàgina web.
En el cas de Caprabo, no hi ha gaire informació disponible sobre els seus horaris en aquesta data i, tot i que és probable que alguns dels seus establiments continuïn oberts, des de la cadena de distribució alimentària afirmen el següent: "A Catalunya, els dies festius poden variar segons el tipus de festiu i la localitat. Per això, algunes botigues Caprabo romanen obertes en dies festius amb horaris especials per facilitar les teves necessitats, mentre que d’altres poden estar tancades. Per evitar desplaçaments innecessaris, et recomanem consultar l’horari d’obertura específic de cada supermercat".
El centre Gran Jonquera Outlet & Shopping, on es troba el supermercat Escudero, informa que obre els seus establiments en horari habitual, de 9 a 21 hores, igual com fa tots els diumenges i festius (excepte el 25 de desembre), tal com remarca al seu portal.
La cooperativa valenciana Consum, una altra de les botigues d’aliments més concorregudes, tindrà el seu establiment de Figueres obert l’1 de novembre de 9 h a 14:30 h. Tanmateix, Charter, franquícia de Consum que dona servei a Figueres i la Jonquera estaran oberts en horari habitual.
