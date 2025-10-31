Exercici 2026
Peralada aplicarà una rebaixa del 10% en la taxa d’escombraries el 2026
La mesura s’ha adoptat com a resultat de la millora en l’eficiència del servei i de l’increment de la recollida selectiva registrat en els darrers mesos
L’Ajuntament de Peralada va aprovar en el ple extraordinari del 22 d’octubre una reducció del 10% en la taxa d’escombraries per a tots els veïns i establiments del municipi. La mesura s’ha adoptat com a resultat de la millora en l’eficiència del servei i de l’increment de la recollida selectiva registrat en els darrers mesos.
Des de l’àrea de Medi Ambient, s’han impulsat diverses accions per modernitzar i optimitzar el sistema de recollida amb l’objectiu de fer-lo més sostenible i econòmicament equilibrat. Entre les actuacions realitzades hi ha la substitució de contenidors antics al nucli urbà, la creació de sis noves àrees d’aportació amb contenidors diferenciats per fraccions, l’ajustament de la freqüència de recollides segons els hàbits reals de generació de residus i la millora del servei porta a porta al centre històric. També s’ha intensificat la campanya informativa i de conscienciació adreçada a la ciutadania i als establiments comercials per fomentar una separació correcta dels residus.
Abans de finals d’any, està prevista la retirada de deu contenidors de fracció resta a la urbanització Peralada Golf i la creació de tres noves àrees d’aportació completes amb totes les fraccions disponibles.
Segons les dades municipals, aquestes actuacions han comportat un increment del 20% en la recollida de paper i cartró, del 43% en envasos i del 26% en la fracció orgànica, mentre que la recollida de vidre s’ha reduït un 4%. Aquesta evolució ha contribuït a disminuir els costos globals del servei, fet que permetrà aplicar la rebaixa del 10% en la taxa d’escombraries per a l’exercici 2026.
