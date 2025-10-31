Paneque, des de l'Escala: “El català ens permet donar la benvinguda a qui arriba a Catalunya des de la nostra manera de fer i de viure”
La consellera de Territori inaugura l’exposició itinerant Els ports de Catalunya, un mar de paraules i visita les obres de millora del port, en què el Govern inverteix 2,5 milions d’euros
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha inaugurat aquest divendres al Club Nàutic l’Escala l’exposició itinerant Els ports de Catalunya, un mar de paraules, que uneix llengua i cultura marítima. “El català ens permet donar la benvinguda a qui arriba a Catalunya des de la nostra manera de fer i de viure”, ha destacat Paneque durant l’acte, en què també han participat l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, i el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder.
La mostra, oberta al públic fins al 10 de novembre, vol apropar el lèxic mariner i portuari a la ciutadania a través d’il·lustracions i vocabulari portuari. Un lèxic relacionat amb els sectors pesquer, nàutic i comercial, la indústria naval, la integració dels ports i els seus teixits urbans i la sostenibilitat dels ports. L'objectiu d'aquesta exhibició és que la ciutadania es pugui familiaritzar amb paraules com "dàrsena", "pantalà", "dic de recer", o "bocana", per entendre millor com són els ports catalans.
El projecte, fruit de la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i Plataforma per la Llengua, posa en valor la cultura del mar i la seva aportació al patrimoni col·lectiu. "Els nostres ports i les nostres llotges han estat, són, espais de trobada, d'intercanvi; espais de treball de gran importància econòmica i social", ha explicat la consellera Paneque durant la inauguració de l'exposició, "és la cultura del mar que amalgama un conjunt de valors compartits com el respecte, l'esforç i la cooperació, que també són valors de Catalunya".
Després de la seva estada a l’Escala, l’exposició continuarà la seva itinerància als ports de Blanes (del 12 al 18 de novembre), Vilanova i la Geltrú (del 20 de novembre a l’1 de desembre) i la Ràpita (del 3 al 18 de desembre).
Inversió de 2,5 milions al port de l’Escala
Abans de la inauguració, la consellera Paneque, acompanyada del patró major de la Confraria de Pescadors de l’Escala, Josep Lluís Sureda, ha visitat les obres de millora que el Govern està duent a terme al port del municipi.
La Generalitat ha invertit 2,5 milions d’euros en dues actuacions simultànies: l’adequació dels edificis pesquers, afectats pels forts temporals de tramuntana dels mesos de desembre i febrer de 2024, i la renovació de les xarxes de serveis d’aigua i electricitat. “Aquests treballs són compatibles amb l’activitat pesquera i contribueixen a preservar la funcionalitat dels espais i el patrimoni vinculat a la cultura del mar que defineix la nostra Mediterrània”, ha afirmat Paneque.
Les obres als edificis pesquers, amb un cost d’1,6 milions d’euros, inclouen la substitució de 2.250 m² de coberta i la rehabilitació de 1.500 m² d’estructura metàl·lica, millorant-ne l’eficiència energètica i la resistència a l’ambient marí. L’enllumenat exterior s’ha renovat amb tecnologia LED, que redueix un 50% el consum energètic.
Paral·lelament, s’està executant la renovació de la xarxa de serveis d’aigua i baixa tensió, amb nous punts de connexió, que tindran 8.384 metres de cablejat elèctric i 1.486 metres de tubs per a la distribució d’aigua potable. Aquesta segona actuació, amb un cost de 900.000 euros, està previst que finalitzi el gener de 2026.
