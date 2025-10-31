Economia
La Jonquera actualitza tres ordenances fiscals per fomentar el comerç i millorar la mobilitat
Es crea una taxa de 120 euros l'any per estacionar el vehicle davant els habitatges unifamiliars
L'Ajuntament de la Jonquera ha aprovat provisionalment la modificació de tres ordenances fiscals de cara a l’exercici 2026. Les actualitzacions afecten les ordenances números 8, 19 i 20, i tenen com a objectiu adaptar la normativa fiscal a les necessitats actuals del municipi, reforçar el comerç local i donar resposta a demandes veïnals sobre aparcament i mobilitat.
Segons l’alcaldessa, Míriam Lanero, aquestes mesures suposen “un pas més en la modernització de la gestió fiscal municipal, amb mesures que busquen equilibrar el suport al comerç i la millora dels serveis amb una administració més propera i eficient”.
Exempció de la taxa de rètols
Una de les principals novetats és la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 19, que regula la taxa per ocupació del sòl i el vol de la via pública. El consistori aplicarà una exempció de la taxa de rètols i elements publicitaris de façana als comerços de diverses vies del centre històric: Major, Migdia, Horta d’en Geli, Bosch de la Trinxeria, Miquel Martí i Pol, Puig Falgués, Jesús Mercader, la Placeta de l’Illa i la plaça Arias Comellas.
La bonificació només serà aplicable a establiments que compleixin la normativa lingüística i que no siguin entitats bancàries o financeres.
“Amb aquesta mesura volem donar suport directe al comerç de proximitat i ajudar a revitalitzar els carrers més comercials del nucli urbà, alhora que fomentem una retolació coherent i respectuosa amb la identitat lingüística del nostre municipi”, ha afirmat Lanero.
Nova reserva d’aparcament davant habitatges unifamiliars
Pel que fa a l’Ordenança fiscal núm. 20, la modificació incorpora una nova modalitat de reserva d’aparcament davant d’habitatges unifamiliars. La mesura permetrà als veïns estacionar davant del seu domicili —i no només garantir l’accés al garatge, com fins ara— amb una quota anual de 120 euros.
Lanero destaca que la iniciativa “permetrà guanyar espais d’aparcament i facilitarà la convivència entre veïns, especialment als carrers residencials on fins ara no hi havia cap fórmula regulada per estacionar davant de l’habitatge”.
La tercera modificació afecta l’Ordenança fiscal núm. 8, referida a l’expedició de documents administratius. L’ajust s'ha fet per actualitzar les taxes associades als processos selectius municipals, adequant-les als costos reals i millorant l’eficiència interna.
Aquestes modificacions resten ara pendents de la seva aprovació definitiva un cop superat el període d’exposició pública.
