Exercici 2026
Cadaqués aprova un pressupost de 14,9 milions per al 2026 amb prioritat per a les inversions
Durant els últims sis anys, el pressupost ha experimentat un increment considerable, passant dels 6,6 milions d’euros del 2019 als gairebé 15 milions previstos per al proper exercici
L’Ajuntament de Cadaqués va aprovar aquest dijous, durant el ple municipal, un pressupost de 14.900.621 euros per a l’exercici del 2026, una xifra que representa un increment del 62,52% pel que fa als ingressos i a les despeses d’aquest any. Aquest augment considerable s’explica, en gran manera, per l’aplicació pressupostària de despeses en matèria d’expropiacions per un import de 5 milions d’euros, una quantitat que es finança amb una operació de crèdit a llarg termini que també contempla el document. Sense tenir en compte aquesta despesa extraordinària, l’increment entre els pressupostos d’aquest 2025 (de prop de 9,2 milions d’euros) i els de l’any vinent (uns 9,9 milions) és de gairebé el 8%, fet que consolida la tendència a l’alça pel que fa a la quantitat destinada a inversions i despeses del municipi. Des que el 2019 l’actual equip de govern va assumir la gestió del consistori, partint d’un pressupost de 6.664.081,90 euros, aquest ha crescut de manera exponencial en gran mesura gràcies a l’augment de les subvencions i també a la racionalització, gestió i control de la despesa. Enfortir el dispendi en inversions per potenciar aspectes com la seguretat i mobilitat ciutadana, gairebé quadruplicar els recursos en matèria d’infraestructures i millorar els serveis de caràcter general i comunitari són els pilars més destacats a partir dels quals s’han treballat aquests nous pressupostos. El ple municipal també va autoritzar l’adhesió de Cadaqués al Consorci de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’àrea de Girona (ATMG), mesura que entrarà en vigor a partir del pròxim 1 de gener.
Elaborat amb la voluntat de mantenir una gestió eficient i continuista respecte als últims exercicis, el pressupost municipal de Cadaqués aprovat per al 2026 ha estat elaborat seguint diferents criteris. "Impulsa polítiques estratègiques per al desenvolupament del poble, al mateix temps que consolida els projectes en curs, especialment aquells finançats amb fons europeus, com el programa Next Generation. Millora l’eficiència i l’eficàcia de tots els serveis municipals, manté una administració solvent, assegura l’equilibri pressupostari per ser sostenibles a llarg termini i s’actua amb realisme, ajustant la despesa a les necessitats prioritàries tenint en compte el benestar del ciutadà", expliquen des de l'Ajuntament.
Pia Seriñana, alcaldessa de Cadaqués, valora que "un any més, el pressupost s’incrementa amb l’objectiu de garantir uns serveis públics de qualitat, una gestió econòmica responsable i unes inversions que contribueixin al benestar, la sostenibilitat i el progrés del municipi". Seriñana explica també que per al 2026, a part de comptar amb una bonificació en l’impost de successions en el cas dels habitatges habituals, sobretot el que creix és la partida d’ingressos. "És un augment força considerable respecte al present exercici i la major part d’aquests ingressos aniran destinats a diferents inversions que tenim previstes. Aquesta és una aposta que demostra un compromís ferm amb el progrés estructural del municipi per millorar la qualitat de vida dels seus habitants i per estar tan preparats com sigui possible de cara als reptes de futur", remarca.
Pugen els ingressos
Pel que fa a la partida d’ingressos, l’apartat dels impostos directes reflecteix l’augment (de l'1,06% a l'1,07%) del tipus impositiu de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) de naturalesa urbana, mentre que s’actualitza l’ordenança sobre la plusvàlua municipal (IIVTNU). En aquest sentit, i com a una de les principals novetats, s’introdueix una bonificació del 95% en els casos d’herències de l’habitatge habitual entre familiars directes que permet alleugerir la càrrega fiscal de les persones que hereten el seu domicili familiar. També es preveu un augment del 16% pel que fa a les previsions d’ingressos per a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). Els impostos indirectes registren un increment de 230.000 euros de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). En matèria de taxes i preus públics, capítol que va a l’alça respecte a l’últim exercici, s’han creat els anomenats Ingressos per execució subsidiària (per un import de 150.000 euros) per fer front a aquelles despeses que l’ajuntament ha de realitzar de manera subsidiària i que provenen, en gran mesura, d’expedients urbanístics. Aquest apartat també creix per l’actualització de les previsions en el padró de la Taxa d’escombraries i la Taxa de clavegueram, tot i que aquestes no s’incrementen. Pugen un 4% les transferències corrents, que inclouen els ingressos per participació en els Tributs de l’Estat, Tributs de la Generalitat i els diners procedents de la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. En aquest sentit, sobre els Tributs de l’Estat s’estima un augment més prudent (1,76%) en no haver-se aprovat encara la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2026. Els ingressos patrimonials disminueixen un 9,05% degut a la tendència a la baixa de l’Euríbor, mentre que no s’ha previst cap ingrés per transferència o subvenció, ja que el 2026 és l’any que finalitzen els projectes finançats amb els fons Next Generation dins la subvenció nomenada ‘Cadaqués, la perla sostenible de la Mediterrània’.
En el capítol de despeses, puja el cost de personal a partir d’un increment del 5,29%, mentre que les despeses corrents en béns i serveis experimenta un creixement del 2,58%. El desemborsament pel que fa a les despeses financeres i als passius financers, en canvi, baixa de manera considerable en un 64,20% perquè el consistori va aprovar una amortització extraordinària de 800.000 euros per alleugerir la càrrega financera futura i, alhora, incrementar l’import destinat a les inversions. Les subvencions nominatives a les entitats mantenen una inèrcia continuista, tot i que l’ajuntament aporta 65.000 euros al Consell Comarcal de l’Alt Empordà en matèria de prestació dels serveis socials.
L’increment significatiu del pressupost per al 2026 va destinat prioritàriament a fer créixer les inversions amb l’objectiu de millorar infraestructures, serveis i equipaments. Aquest apartat contempla una despesa de 732.210 euros per dur a terme millores que considera essencials per al manteniment i optimització dels serveis municipals amb l’objectiu d’assegurar el funcionament eficient dels serveis públics. En aquest apartat, està previst invertir 105.000 euros en seguretat i mobilitat ciutadana, 95.200 euros en benestar comunitari, 35.010 euros en cultura, 50.000 euros en matèria d’esports, 35.000 euros en serveis marítims, 20.000 euros en infraestructures i 212.000 euros en altres serveis de caràcter general. L’anterior pressupost va destinar 228.200 euros en inversions, per la qual cosa l’augment d’aquesta quantitat d’un any per l’altre és del 221%. L’increment més accentuat té relació amb la seguretat i la mobilitat, que és del 2.000%, tot i que també és molt elevat en cultura (del 1.067%) i infraestructures (del 236,3%).
Cadaqués s’adhereix a l’ATM de Girona
El ple municipal també va servir per donar llum verda a l’adhesió de Cadaqués al consorci de l’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM)de l’àrea de Girona a partir del proper 1 de gener, pel que els habitants del municipi podran aprofitar un sistema tarifari integrat que representa un estalvi significatiu per als usuaris del transport públic. Al mateix temps, l’ajuntament col·laborarà en el desenvolupament de les funcions d’aquest consorci i participarà en el seu finançament. En aquest apartat i tenint en compte que s’ha calculat una aportació anual de 2,807 euros per cada habitant, Cadaqués hi destinarà 8.123,46 euros.
El passat mes de juny, el consell d’administració de l’ATM de l’àrea de Girona va aprovar el projecte d’ampliació de la integració tarifària a tots els municipis de les comarques gironines, incloent els de l’Alt Empordà, amb l’objectiu de reduir considerablement el cost dels bitllets de transport i també va aprofitar les tarifes amb la incorporació d’una nova zona tarifària. Un mes després, els alcaldes d’aquesta comarca van rebre en una reunió al Consell Comarcal de l’Alt Empordà tota la documentació relativa a la formalització de la incorporació al Consorci. Cadaqués ha seguit tots els passos pertinents fins a ser incorporada a l’ATM de Girona. El municipi forma part de la zona 9 de les 11 que hi ha en total. Aquesta annexió entrarà en vigor el mes de gener de 2026, ja que la inversió requerida no s’ha inclòs en els pressupostos d’aquest any però es contempla en els de l’exercici vinent.
