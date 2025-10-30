Exercici 2026
El Port de la Selva augmentarà un 15% la taxa d'escombraries
L'Ajuntament ha pres aquesta mesura per adaptar-se a la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular
L’Ajuntament del Port de la Selva augmentarà un 15% la taxa d’escombraries a partir de l’1 de gener de 2026. El consistori ha pres aquesta mesura per adaptar-se a la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que estableix que els ingressos obtinguts de la taxa han de cobrir completament les despeses del servei.
Segons consta a l’expedient aprovat, el dèficit d’aquest any ha estat de 39.679,91 euros, ja que el cost del servei ha estat de 508.737,13 euros, mentre que els ingressos procedents de la recaptació de la taxa han estat de 469.057,22 euros. Segons l’Ajuntament, la previsió per al 2026 és que el cost del servei s’enfili fins als 541.339,60 euros, a causa de l’increment dels costos de l’abocador i de la revisió de preus del contracte amb FCC Medio Ambiente SL. Per tant, si no s’hi actués, el dèficit seria de 72.282,38 euros.
Amb l’increment del 15% de la taxa, la recaptació passaria dels 469.057,22 euros actuals als 541.339,60 euros, cosa que permetrà a l’Ajuntament equilibrar la prestació del servei i complir amb la normativa vigent.
L’acord per modificar l’Ordenança Fiscal número 12 es va aprovar en el Ple del 23 d’octubre, amb els vots a favor de l’equip de govern de Junts i els vots en contra de Som El Port. La proposta, aprovada inicialment, haurà de ser validada definitivament per poder entrar en vigor.
